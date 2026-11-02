Gök gürültülü akşam: İstanbul Finans Merkezi'nin çatısına yıldırım isabet etti

İstanbul'da akşam sağanağı etkisini gösterdi

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kentin bazı noktalarında etkili oldu. Yağışın şiddeti yer yer artarken, sürücüler ve yayalar bazı güzergâhlarda zorluk yaşadı.

Ataşehir'de finans merkezinin çatısına yıldırım:

Yağış sırasında Ataşehir bölgesinde bulunan İstanbul Finans Merkezi'nin çatısına yıldırım düştü. Olay anı çevredeki kameralar tarafından kaydedildi ve görüntülerde yıldırımın binanın çatı bölümüne isabet ettiği görülüyor.

Şimşekler ve su birikintileri:

Sağanak nedeniyle kent genelinde yer yer yollarda su birikintileri oluştu. Gökyüzünde art arda çakan şimşekler ve sağanak, akşam saatlerinde kentin bazı bölgelerinde yaşamı olumsuz etkiledi; yetkililer ve vatandaşlar görüntüleri paylaşırken, olayla ilgili herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

İstanbul'da sağanak yağış: Finans Merkezi'nin çatısına yıldırım düştü