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İstanbul akşam sağanağı yolları göle çevirdi

İstanbul'da akşam bastıran sağanak, Eyüpsultan, Küçükçekmece ve Yenibosna'da yolları göle çevirdi; rögar taşması ulaşımı etkiledi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 23:16

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EDİTÖR: Aslı Han

İstanbul akşam sağanağı yolları göle çevirdi

İstanbul'da akşam sağanağı yaşamı etkiledi

İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran kuvvetli yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Eyüpsultan Meydanı başta olmak üzere bazı cadde ve kavşaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte zorlandı.

Etkilenen bölgeler:

Eyüpsultan, Küçükçekmece ve Yenibosna gibi noktalarda yollar göle döndü. Rögarların taşması ile bazı sokaklarda su kaldırımlara kadar çıktı ve yaya trafiği de olumsuz etkilendi.

Ulaşım ve vatandaşların durumu:

Göle dönen yollarda araçlar yavaş ilerlerken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar özellikle Yenibosna'da durak ve sığınaklara sığındı. Sürücüler su birikintilerinde güçlük yaşadı; yağışın devam etmesi bölgedeki aksamalara devam etme olasılığını artırıyor.

Kentte yağmur sürüyor ve oluşan su birikintilerinin azalması için yağışın dinmesi bekleniyor.

İSTANBUL&#039;DA AKŞAM SAATLERİNDE ANİDEN BASTIRAN KUVVETLİ SAĞANAK, KENT GENELİNDE HAYATI OLUMSUZ...

İSTANBUL'DA AKŞAM SAATLERİNDE ANİDEN BASTIRAN KUVVETLİ SAĞANAK, KENT GENELİNDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. EYÜPSULTAN VE KÜÇÜKÇEKMECE’DE GÖLE DÖNEN YOLLARDA ARAÇLAR İLERLEMEKTE ZORLUK ÇEKTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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