Tekirdağ’da 10 dakikada sokaklar suyla doldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aniden bastıran sağanak, kent merkezinde kısa sürede etkili oldu. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur, özellikle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu ve bazı bölgeler adeta dere görünümüne büründü.

yağışın etkileri:

Yaklaşık 10 dakika süren ve hazırlıksız yakalanılan sağanak sırasında dışarıda olan vatandaşlar ıslanmamak için çevredeki iş yerlerine ve kapalı alanlara sığındı. Kısa sürede etkisini gösteren yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

görüntüler ve anlar:

Sokaklardan akan yağmur sularının oluşturduğu sahneler cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Kısa süreli ama yoğun yağışın yarattığı görüntüler, bölge sakinleri arasında tedirginlik oluşturdu ve anlık akış görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Tekirdağ'da 10 dakikalık yağmur sokakları göle çevirdi