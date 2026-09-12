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gökçeada'da 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları değerlendirildi

Gökçeada'da 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları, Kaymakam Osman Acar başkanlığında okul güvenliği ve fiziki şartlar odağında değerlendirildi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

gökçeada'da 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları değerlendirildi

toplantı ve katılımcılar:

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde 2026-2027 öğretim yılı öncesi yürütülecek çalışmalar, Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başkanlığında geniş katılımlı bir toplantıda ele alındı. Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Amiri ile ilçede görev yapan okul müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı. Yapılan görüşmelerde ilçedeki okulların yeni döneme hazırlanma durumları ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

öne çıkan gündem maddeleri:

Toplantıda öncelikli olarak, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak amacıyla alınacak okul ve çevre güvenliği tedbirleri üzerinde duruldu. Ayrıca kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ile eğitim ortamlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi gündemin temel başlıkları arasında yer aldı. Katılımcılar, 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca hayata geçirilmesi planlanan çalışmaların uygulama adımlarını paylaştı.

Kaymakam Osman Acar, eğitimde başarının sadece akademik sonuçlarla sınırlı olmadığını; öğrencilerin nitelikli, güvenli ve çağın gereklerine uygun mekânlarda yetiştirilmesinin öncelik olduğunu vurguladı. Acar, Gökçeada’nın mevcut imkânlarının doğru planlama, kurumlar arası iş birliği ve vizyoner eğitim politikaları ile daha ileri taşınacağını belirtti.

Toplantı, okul yöneticilerinin görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi ve yeni eğitim döneminde yürütülecek çalışmalara ilişkin planlamaların tamamlanmasının ardından sona erdi.

ÇANAKKALE’NİN GÖKÇEADA İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI...

ÇANAKKALE’NİN GÖKÇEADA İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI DEĞERLENDİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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