Gökçeada’da kitap okuma seferberliği gençlerle köprü kuruyor

Gökçeada’da okuma seferberliği sahada

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde yürütülen okuma kampanyası, ilçe yönetimi ve yerel aktörlerin katılımıyla yayılmaya devam ediyor. Ben Okuyorum, Gökçeada Okuyor projesi, ilçede kitap okumayı teşvik etmek ve kalıcı bir okuma kültürü oluşturmak amacıyla Gökçeada Kaymakamlığı tarafından başlatıldı.

Kaymakam Acar ile sporcuların bir araya gelişi:

Projenin bu haftaki etkinliğinde Kaymakam Osman Acar, Gökçeada Spor Kulübü kız voleybol takımı oyuncularıyla bir araya gelerek birlikte kitap okudu ve gençlerle söyleşi gerçekleştirdi. Katılımcılar okunan metinler üzerinden fikir alışverişinde bulunurken, gençlerin okuma alışkanlığına dair görüşleri de paylaşıldı.

Etkinlik, toplumun farklı kesimlerinin projeye entegre edilmesi yönündeki yaklaşımı somutlaştırdı; spor kulüpleri ve gençlerle yürütülen bu çalışmalar, okuma hareketinin yaşamın farklı alanlarına taşınmasını hedefliyor.

Hedef ve yaygınlaştırma çalışmaları:

Kaymakam Acar projenin amaç ve yöntemini şu sözlerle anlattı: "Ben Okuyorum, Gökçeada Okuyor projemizle adamızın dört bir yanında kitap okuma seferberliğimizi dalga dalga büyütüyoruz. Gençlerimizle, büyüklerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, spor kulüplerimizle ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla bu anlamlı hareketi yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Her hafta farklı bir konseptte, toplumumuzun farklı kesimleriyle bir araya gelerek hem kitap okuyacak hem de söyleşiler gerçekleştireceğiz. Hedefimiz, kitap okumayı Gökçeada’da güçlü ve kalıcı bir yaşam kültürüne dönüştürmektir."

Yetkililer, projenin haftalık programlarla çeşitlendirildiğini ve her etkinlikte farklı kesimlerle diyalog kurulacağını belirtiyor. Bu yaklaşım, okuma alışkanlığının sürdürülebilir kılınması ve toplumun geniş katmanlarına ulaşılması açısından önem taşıyor.

Projenin ilçe genelinde farkındalık yaratması, yerel kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle yapılan iş birlikleri sayesinde hızla artıyor. Gökçeada yönetimi, bu tür etkinliklerin devamıyla adada kalıcı bir okuma kültürü oluşturmayı hedefliyor.

ÇANAKKALE’NİN GÖKÇEADA İLÇESİNDE KİTAP OKUMA SEFERBERLİĞİ DALGA DALGA BÜYÜYOR.