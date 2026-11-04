Tavas’ta ritimler kuşakları birleştiriyor: 7’den 70’e halk oyunları kursu

Tavas’ta kuşakları bir araya getiren kurslar başlıyor

Tavas Belediyesi, ilçenin kültürel mirasını korumak ve geleneksel halk oyunlarını geleceğe taşımak amacıyla 7’den 70’e Halk Oyunları Kursları’nı başlatıyor. Program kapsamında Tavas Zeybeği başta olmak üzere yöreye ait oyunlar öğretilecek ve yerel ritimler yaşatılacak.

Programın amacı ve içerik:

Kurslar, sadece oyun öğretmekle kalmayıp kültürel belleği güçlendirmeyi, kuşaklar arası iletişimi artırmayı ve geleneksel pratiklerin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyor. Eğitimlerde hem temel adımlar hem de yöreye özgü figürler üzerine çalışma yapılacak; katılımcılar topluluk içinde birlikte sergileme imkânı bulacak.

Başvuru koşulları ve son tarih:

Kursa katılmak isteyen vatandaşlar, kayıt işlemlerini 12 Kasım Perşembe gününe kadar şahsen gerçekleştirilebilecek. Başvurular, Tavas Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü aracılığıyla alınacak. Başvuru koşulları ve daha detaylı bilgi için belediyeye başvurulması gerekiyor.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, projenin önemine dikkat çekerek, 'Tavas Belediyesi olarak kültürel değerlerimizi yaşatmak, geleneksel halk oyunlarımızı gelecek nesillere aktarmak ve her yaştan hemşehrimizi aynı ritimde buluşturmak için halk oyunları kurslarımızı düzenliyoruz. Gelin, kültürümüzü birlikte yaşatalım, geleneklerimizi hep birlikte geleceğe taşıyalım' dedi.

Belediye tarafından düzenlenen bu kurslar, yerel kimliğin güçlendirilmesi ve toplum içinde ortak etkinlik alanlarının çoğalması açısından dikkat çekiyor. İlçe halkı, hem öğrenme hem de sosyal bağları güçlendirme fırsatı bulacak.

TAVAS BELEDİYESİ, TAVAS ZEYBEĞİ BAŞTA OLMAK ÜZERE YÖRESEL HALK OYUNLARINI YAŞATMAK VE GELECEK NESİLLERE AKTARMAK AMACIYLA 7’DEN 70’E HALK OYUNLARI KURSLARINI HAYATA GEÇİRİYOR. KURSLARA KATILMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR, 12 KASIM PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR BAŞVURUDA BULUNABİLECEK.