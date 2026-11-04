Kasımda Nâzım Hikmet'e adanmış dört etkinlik: şiir, film ve söyleşiler

Romantika sergisi ve kasım programı

Folkart Gallery’nin İzmir Kültürpark Atlas Pavyonu’nda açılan Romantika: Bir Ömrün Seyrüseferi sergisi, Nâzım Hikmet’in yaşamı, sanatı ve düşünce dünyasını belgeler, kişisel eşyalar, fotoğraflar ve eserler üzerinden ele alıyor. Sergiye eşlik eden Kasım programı, şiir, müzik, film gösterimleri ve söyleşilerden oluşan dört etkinlikle ziyaretçilere şairin farklı yönlerini bir arada deneyimleme fırsatı sunuyor.

Şiir ve müziğin buluşması:

Kasım ayının ilk etkinliği, 5 Kasım Perşembe saat 19.30da gerçekleştirilecek. Academy İzmir Şiir Trio Yorumuyla Nâzım Hikmet Şiirinde İncesaz başlıklı programda Özlem Başkaya ve Hakan Özgömeç’in performanslarına piyanoda Nihat Demirkol eşlik edecek. Bu buluşma, Nâzım’ın dizelerini müzikle birleştirerek şairin şiirsel diline farklı bir dinleme pratiği sunmayı amaçlıyor.

Belgesel ve film gösterimleri:

12 Kasım Perşembe saat 19.00da, gazeteci ve yazar Nebil Özgentürk’ün yönettiği Nâzım Aramızda belgeseli gösterilecek; gösterimin ardından yönetmenle bir söyleşi yapılacak. Ardından 17 Kasım 2026 Salı saat 19.00ta Bir Rüyanın Ardından Nâzım’la Konuşma - Semiha Berksoy başlıklı 23 dakikalık filmin gösterimi ve söyleşisi yer alacak. Söyleşide oyunun yönetmeni Mustafa Avkıran, besteci Cumhur Bakışkan ve filmi çeken ve aktaran M. Melih Güneş katılacak.

Geçmişten bugüne edebiyat mirası:

Kasım programı, 26 Kasım Perşembe saat 18.30daki Geçmişten Bugüne Nâzım Hikmet söyleşisiyle tamamlanacak. Söyleşide Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner, PEN Başkanı Halil İbrahim Özcan ve şair-yazar Tuğrul Keskin konuşmacı olarak yer alacak; buluşmayı şair-yazar Namık Kuyumcu yönlendirecek. Oturum, Nâzım Hikmet’in edebiyat dünyasındaki yerini ve farklı kuşaklara olan etkisini tartışmayı hedefliyor.

Sergi süreci ve ekip

Romantika: Bir Ömrün Seyrüseferi projesinin direktörlüğünü Ünal Ersözlü, küratörlüğünü M. Melih Güneş ve sergi tasarımını Ömer Durmaz üstlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen sergi, 15 Ocak 2027 tarihine kadar Pazartesi günleri hariç İzmir Kültürpark Atlas Pavyonu’nda ziyaret edilebilecek. Sergi süresince planlanan kültür ve sanat etkinlikleri, Nâzım Hikmet’in dizelerini ve yaşamını farklı disiplinlerle buluşturarak izleyicilere kapsamlı bir bakış sunuyor.

FOLKART GALLERY’NİN İZMİR KÜLTÜRPARK ATLAS PAVYONU’NDA SANATSEVERLERLE BULUŞTURDUĞU "ROMANTİKA: BİR ÖMRÜN SEYRÜSEFERİ" SERGİSİ, KASIM AYINDA ŞİİR, MÜZİK, FİLM GÖSTERİMLERİ VE SÖYLEŞİLERDEN OLUŞAN DÖRT ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK.