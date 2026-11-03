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Gökçeözü'nde köy yolları sıcak asfaltla güçleniyor

Gölpazarı'nın Gökçeözü köyünde başlatılan sıcak asfalt çalışmaları Kaymakam Onur Titiz ve kurum amirlerinin incelemesiyle sürüyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gökçeözü'nde köy yolları sıcak asfaltla güçleniyor

çalışmanın kapsamı ve inceleme:

Gölpazarı ilçesine bağlı Gökçeözü köyünde, köy yollarında sıcak asfalt çalışması başladı. Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz ile beraberindeki kurum amirleri köyü ziyaret ederek devam eden ve planlanan çalışmaları yerinde inceledi.

yapılan değerlendirmeler:

Ziyaret kapsamında köyde yürütülen yol yapım çalışmaları detaylı şekilde değerlendirildi. Köy yoluna uygulanması planlanan sıcak asfalt çalışması ve yol standardının yükseltilmesine yönelik süreçler hakkında yetkililerden bilgi alındı ve çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

yerel karşılaşma ve açıklama:

İncelemenin ardından açıklama yapan Kaymakam Onur Titiz, köy sakinlerine teşekkür ederek, "Misafirperverlikleri ve güler yüzlü karşılamaları için Gökçeözü sakinlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Yetkililer, yürütülen çalışmanın köyün ulaşım konforunu artırmaya yönelik olduğunu belirtti ve projeyle ilgili bilgilendirmenin ziyaret kapsamında sağlandığını vurguladı.

GÖLPAZARI&#039;NDA KÖY YOLLARI İÇİN SICAK ASFALT ÇALIŞMASI

GÖLPAZARI'NDA KÖY YOLLARI İÇİN SICAK ASFALT ÇALIŞMASI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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