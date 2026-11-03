Odun ateşinde oğlunun yarınlarına hamur yoğuran anne

Çivril'de bir annenin direnci:

Denizli’nin Çivril ilçesi Emircik Mahallesi'nde yaşayan Sefa Uçar, eşinin geçirdiği trafik kazası sonrası engelli kalmasıyla aile sorumluluğunu üstlendi. Tedavi sürecinde artan maddi ihtiyaçlar nedeniyle annesinin yanına taşındı ve bildiği işi yapmaya başladı.

Uçar, annesinin evinin yanındaki ekmek evinde bükme, katmer ve yufka hazırlıyor; üretimi sipariş üzerine gerçekleştiriyor ve ürünleri geleneksel yöntemlerle, odun ateşinde pişiriyor. Ürünler özellikle özel günlerde ve ramazan ayında yoğun talep görüyor.

Günlük üretim ve teslimat:

Her gün hamur yoğurup ateşin başında uzun saatler çalıştığını anlatan Uçar, telefonla gelen siparişleri eşinin desteğiyle teslim ediyor. İş yeri açacak sermayesi olmadığı için şimdilik annesinin ekmek evinde üretime devam ediyor.

Çalışma biçimi, hem el emeği gerektiren bir ustalık hem de aile bütçesine doğrudan katkı sağlıyor; Uçar gelen siparişlerle evin temel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Oğlunun geleceği için verilen emek:

Uçar'ın en büyük hedefi, ilkokul ikinci sınıfa giden oğlunun geleceğini güvence altına almak. "Oğluma güzel bir gelecek sunmak, arkadaşlarının yanında kendisini eksik hissettirmemek için çalışıyorum" diyen Uçar, çocuğunun sosyal ve eğitim hayatında geri kalmaması için uğraşıyor.

Aile, Çivril Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan gıda ve yakacak desteği alıyor; ancak Uçar, diğer ihtiyaçları karşılayabilmek için üretime devam etmek zorunda olduklarını vurguluyor. "Hayat müşterek. Eşimle omuz omuza verip evimizi geçindireceğiz, oğlumuzu güzel bir hayat hazırlayacağız" sözleri, mücadelesinin motivasyonunu özetliyor.

Uçar'ın her bükme, katmer ve yufkası, bir annenin çocuğu için yürüttüğü sessiz ve kararlı mücadelenin somut bir parçası olarak gündelik yaşamlarını sürdürüyor.

ÇİVRİL’İN EMİRCİK MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN SEFA UÇAR