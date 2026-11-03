Denizli sanayi odası başkanından Ahmet Nazif Zorlu'ya vefa ve başsağlığı mesajı

Denizli Sanayi Odası başkanından taziye açıklaması

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Türk sanayisinin önde gelen isimlerinden Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı. Kasapoğlu, açıklamasında Zorlu'nun hemşehri kimliği ve sanayiye kattığı değerler üzerinde durdu.

Kasapoğlu'nun mesajı:

Kasapoğlu, Babadağ'da genç yaşta başladığı ticaret hayatını azmi, çalışkanlığı ve ileri görüşlülüğüyle büyük bir sanayi yapısına dönüştüren Ahmet Nazif Zorlu'yu kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduğunu belirtti. Zorlu'nun ülkeye yatırım yapma, üretme ve istihdam sağlama önceliğiyle hareket ettiğini vurgulayan Kasapoğlu, bunun kendisi için örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Zorlu'nun sanayi ve topluma katkıları:

Kasapoğlu, Zorlu'nun tekstil sektöründe başlayan sanayicilik yolculuğunu Korteks ve Vestel gibi yatırımlarla elektronik, beyaz eşya ve enerji gibi farklı alanlara taşıdığını, hayata geçirdiği yatırımlarla binlerce kişiye istihdam sağladığını ve Türkiye'nin üretim ile ihracat gücünün güçlenmesine katkıda bulunduğunu hatırlattı. Ayrıca Zorlu'nun eğitime verdiği destekler ve hayırseverlik çalışmalarıyla topluma değerli hizmetler sunduğunu belirtti.

Mesajında, hemşehrisi ve sanayici olarak Ahmet Nazif Zorlu'nun ülkeye kazandırdıklarıyla gurur duyduğunu ifade eden Kasapoğlu, Zorlu'nun çalışkanlığı, ileri görüşlülüğü ve ülkesine bağlılığı sayesinde Türk sanayisinde kalıcı izler bıraktığını, gelecek nesillere örnek olmaya devam edeceğine inandığını söyledi.

Kasapoğlu, sözlerini Ahmet Nazif Zorlu'ya Allah'tan rahmet dileyerek; ailesine, yakınlarına, Zorlu Holding camiasına, Denizli ve Babadağ iş dünyasına ve tüm Türk sanayisine başsağlığı temennisinde bulunarak tamamladı.

DENİZLİ SANAYİ ODASI (DSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELİM KASAPOĞLU, ZORLU HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE TÜRK SANAYİSİNİN DUAYEN İSİMLERİNDEN AHMET NAZİF ZORLU’NUN VEFATI DOLAYISIYLA BİR BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI.