Mecliste şeffaflık vurgusu: Subaşı gündemi detaylandırdı

Meclis toplantısında bilgilendirme yapıldı

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kasım ayı meclis oturumunda üyeleri kapsamlı şekilde bilgilendirdi. Toplantı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi; beş gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Oturum, parti grup sözcülerinin konuşmalarıyla başladı ve gündemde öne çıkan konular üzerinden değerlendirmeler yapıldı.

gündem ve 2027 taslak çalışmaları:

Toplantıda 2027 yılına ait Taslak Performans Programı üzerinde duruldu. Ayrıca 2027 yılı taslak bütçesi ve 2027 yılında uygulanacak Ücret ve Tarifelerin Tespiti konusu gündeme geldi. Bu maddeler ayrıntılı değerlendirme için ilgili komisyonlara sevk edildi ve sürecin şeffaf biçimde yürütüleceği vurgulandı.

sayıştay denetimi ve kredi yetkisi:

Oturumda 2025 yılına ilişkin Sayıştay denetim sonuçları hakkında da meclis üyelerine bilgi verildi. Ayrıca "Kamu ve Belediyelerde Yenilenebilir Enerji Projesi" kapsamında Bilecik Belediye Başkanlığı tarafından kullanılmak üzere 800 bin Euro tutarında kredi temini ve bu krediye ilişkin işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'ya yetki verilmesi konusu görüşüldü.

başkanın açıklamaları ve şeffaflık vurgusu:

Birinci oturumun ilgili konuları komisyonlara sevk edilmesinin ardından Başkan Subaşı, meclis üyelerinin Bilecik gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Subaşı, haklı eleştirilere her zaman açık olduklarını, ancak yanlış ve yalan bilgilerle algı oluşturulmasına karşı çıktıklarını belirtti ve şeffaflık gereği her türlü soruya cevap verildiğini kaydetti.

Toplantıda Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesi’nin SGK borcu, yapılan konserlerin ücreti, çalışan sayısı ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Üyelerin talepleri doğrultusunda konuların detaylı incelemesi için ek rapor ve belgelerin komisyonlara iletileceği bildirildi.

BAŞKAN SUBAŞI, SGK BORCU, YAPILAN KONSERLERİN ÜCRETİ, ÇALIŞAN SAYISI VE YAPIMI DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA MECLİS ÜYELERİNE BİLGİ VERDİ