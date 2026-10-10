Gökgürültüsü minareyi vurdu: camideki elektronikler kullanılamaz hale geldi

Minareye düşen yıldırım camide elektroniklere zarar verdi

Hatay'ın Erzin ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sırasında Yeşiltepe Mahallesi Camii'nin minaresine yıldırım isabet etti. Olay sonucu caminin elektrik altyapısında arızalar oluştu ve ibadet alanındaki teknik donanım işlevini yitirdi.

zararın kapsamı:

Yıldırım nedeniyle özellikle ses sistemi, minaredeki hoparlörler ve klimalar başta olmak üzere çok sayıda elektronik eşya kullanılamaz hale geldi. Cami içindeki tesisatta yanma ve kısa devreye bağlı hasarlar tespit edildi.

imamın açıklaması:

Yeşiltepe Mahallesi Camii İmamı Şakir Otcu, "Akşam saatlerinde etkili olan yağışla birlikte camimizin bütün tesisatı yandı. Minaremizde bulunan hoparlörler yandı, camimizdeki klimaların hepsi yandı. Camimizde büyük bir hasar var. İnşallah düzelteceğiz" dedi.

HATAY’IN ERZİN İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞ SIRASINDA CAMİNİN MİNARESİNE İSABET EDEN YILDIRIM, CAMİDEKİ ELEKTRONİK EŞYALARA ZARAR VERDİ.