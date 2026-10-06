Gökkuşağı tepeleri'nden kuş cennetine: Nallıhan'ın dikkat çeken doğa rotası

Gökkuşağı tepeleri'nden kuş cennetine uzanan rota

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki, halk arasında "Gökkuşağı Tepeleri" olarak bilinen Kız Tepesi Tabiat Anıtı ile ilçenin eşsiz Kuş Cenneti'ni birleştiren doğa rotası, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kız Tepesi'nin yaklaşık 10 milyon yıllık oluşumu ve topraklardaki farklı renk katmanları fotoğraf tutkunları için cazibe merkezi oluşturuyor.

jeolojik oluşum ve ziyaretçi deneyimi:

Renkli toprak tabakalarının oluşturduğu manzara, bölgeye gelenlerin ilk dikkatini çeken unsur. Ziyaretçiler hem doğayı yakından görmek hem de fotoğraf çekmek için buraya yöneliyor. Kız Tepesi'nin sıra dışı görünümü, pek çok kişinin "başka bir gezegendeymişsiniz gibi" hissettiriyor.

Yurt dışından gelenler de bu izlenimi paylaşıyor. Kanada'da yaşayan Raysa Deaconu, "Kanada’da yaşıyorum ve buraya ilk kez geliyorum. Burayı kız kardeşimle birlikte sosyal medya aracılığıyla gördük. Gökkuşağı Tepeleri görmek istediğimiz bir yerdi. Bence çok değerli, dünyada eşsiz ve başka bir gezegendeymiş gibi hissediyorsunuz. Dünyada yapayalnızmış gibi hissediyorsunuz. Burası o kadar güzel ki gözlerime inanamıyorum. Herkesin gelip doğanın güzelliğine tanıklık etmesini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

kuş çeşitliliği ve göç rotası:

Nallıhan Kuş Cenneti, 200'e yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyor ve Afrika'dan Avrupa'ya uzanan göç yolları üzerinde yer alıyor. Göçmen kuşlar, Mart ayından itibaren bölgeye gelmeye başlıyor; su seviyelerinin yükselmesiyle sazlıklar, ağaçlık alanlar ve kayalıklarda yuvalarını kuruyorlar.

Doğa gezilerini sevdiğini belirten Yasin Koç ise bölgedeki çeşitliliğin dikkat çekici olduğunu söyleyerek, "Burası da kuş cenneti olduğu için çeşitliliklerini görmek istedik ama ne yazık ki kuşlar uçup, gitmişler. Şu an göç mevsimindeler, görebildiğimiz kuşlar da oldu tabii ki. Özellikle Gökkuşağı Tepeleri’nin etekleri bizim çok dikkatimizi çekti. Bayağı güzel bir oluşum. Herkesin burayı ziyaret etmesini tavsiye ederim" dedi.

Bu rota, jeolojik mirasla doğal yaşamın iç içe geçtiği bir alan sunuyor ve hem doğa gözlemcilerini hem de fotoğraf meraklılarını Nallıhan'a çekmeye devam ediyor.

ANKARA’NIN NALLIHAN İLÇESİNDEKİ YAKLAŞIK 10 MİLYON YILLIK GÖKKUŞAĞI TEPELERİ İLE 200’E YAKIN KUŞ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPAN KUŞ CENNETİ, YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN UĞRAK NOKTALARI ARASINDA YER ALIYOR.