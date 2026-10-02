Gökova'nın altın susamı suşiye taşınıyor

Gökova susamında hasat dönemi başladı:

Muğla'nın Ula ilçesi, Akçapınar ve Akyaka mahallelerindeki tarlalarda hasat dönemiyle birlikte altın sarısı Gökova susamı için yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Bölgenin susuz tarım uygulaması ve sahile yakın rüzgâr ile nem dengesi, ürüne kendine has bir aroma ve koku kazandırıyor. Üreticiler için hasat yıllık gelir kaynaklarının önemli bir bölümünü oluşturuyor.

bölgenin iklimi ve susamın aroması:

Gökova Körfezi'nden esen rüzgârların taşıdığı nem, susam bitkisinin gelişiminde doğrudan etkili oluyor. Tarlalarda yetişen susam, sulama yerine doğal toprak nemi ile beslendiği için üreticiler tarafından susuz tarım yöntemiyle işaretleniyor. Bu yöntem, ürünün organik ve farklı aromalı olmasını sağlıyor; denizin tuzlu havası da susamın kokusuna nüanslar katıyor.

geleneksel üretimle elde edilen lezzet:

Üretim süreci neredeyse tamamıyla el emeğine dayanıyor. Susam bitkileri olgunlaştıktan sonra elle sökülüyor, tarlada yaklaşık 21 günlük bir kurutma sürecine bırakılıyor. Kuruyan bitkiler elle çırpılarak tane ayrımı yapılmakta, ardından elekten geçirilerek son ürün hazırlanıyor. Bölgede teknoloji kullanımının sınırlı olması nedeniyle üretim geleneksel yöntemlerle sürüyor ve ürünün tamamı el işiyle işleniyor.

Üreticiler, yöntemlerinin organik niteliğini vurguluyor. Susam üreticisi Nilgün Sarıoğlu, "Bu organik doğal. Toprağın altı nemli olduğu için tarlamızda yetişiyor... Denizin tuz havasını alıyor. Onun için susuz yetişiyor. Organik. Hiçbir şeyi yok, organik doğal," diyerek ürünün özelliklerini özetliyor. Sarıoğlu, ayrıca yabancı alıcıların kilo kilo talep ettiğini ve Japonların suşi hazırlanmasında bu susamı kullandığını belirtiyor.

pazar, fiyatlar ve ihracat:

Gökova susamı yalnızca iç piyasada değil, uluslararası pazarda da talep görüyor. Özellikle Japonya suşi üretiminde tercih ettiği için bölgeden her yıl tüccarlar aracılığıyla susam alınıp gönderiliyor. 2025 verilerine göre Japonya, sarı susamın kilosunu 4.70 dolar (230 TL) seviyesinden satın alıyordu. 2026 için iç pazarda perakende fiyatının 200 TL, toptan fiyatının ise 180 TL civarında olması bekleniyor.

İhracat işlemleri genellikle bölgedeki tüccarlar aracılığıyla yürütülüyor; doğrudan üreticiden büyük hacimli alım yapan aracılar sayesinde susam, Japonya pazarına ulaşıyor.

işgücü sıkıntısı üreticileri zorluyor:

Gökova susamı üreticilerinin en önemli sorunlarından biri ise hasat döneminde işçi bulmakta yaşadıkları güçlük. Ürünün elle toplanması ve işlenmesi işçilik ihtiyacını artırıyor; bu yüzden 80-90 kilometre uzaklıktaki Köyceğiz ilçesinin kırsal mahallelerinden işçiler tarlalara geliyor. Yine de talep edilen iş gücünü bulmak her zaman mümkün olmuyor.

20 yıldır susam üreten Adem Akyüz, üretimin tamamen el işi olduğunu vurgulayarak "Yok, işçi de yok. İşçi de yok, bulunmuyor" diye konuşuyor. Üreticiler, işçi eksikliğinin hem hasat süresini uzattığını hem de maliyetleri etkilediğini ifade ediyor.

Hasat dönemi, Gökova susamı için hem ekonomik hem de kültürel bir önem taşıyor; bölgedeki üreticiler, geleneksel yöntemleri koruyarak talebi karşılamaya çalışıyor ve özellikle Japonya'ya yönelik ihracatla gelirlerini artırmayı hedefliyor.

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