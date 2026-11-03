Sokak dostlarına güvenli yuvalar: Ataşehir parklarındaki kedi evleri yenileniyor

Çalışmanın kapsamı:

Ataşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının daha güvenli ve korunaklı şartlarda yaşamalarını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki kedi evlerini yenileme çalışması yürütüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen uygulamada, kullanım ömrünü tamamlayan, zamanla yıpranan kedi evleri tespit edilip yerlerinden kaldırılıyor ve gerekli kontroller yapılmadan yenileri yerleştirilmiyor.

İlk etapta yenilenen parklar:

Çalışmanın ilk fazında Buhara Parkı, İsmet İnönü Parkı, Açelya Parkı, Âşık Veysel Parkı, Günaydın Parkı, Şehit Ömer Aktuğ Parkı, Meskenler Parkı, Nâzım Hikmet Parkı ve Şehit Coşkun Hacıalioğlu Parkı’na yeni kedi evleri monte edildi. Eski kedi evleri sökülüp çevre ve güvenlik koşulları doğrultusunda değerlendirildikten sonra ihtiyaç duyulan noktalara yenileri konumlandırıldı.

Uygulamanın amaçları ve yöntemleri:

Müdürlük, yenileme sürecinde hem hayvanların güvenliğini hem de kullanıcıların konforunu gözeten yer seçimleri yapıyor. Kedi evlerinin yerleştirilmesi öncesi alanların kontrolü ve ihtiyaç tespitleri yapılıyor; böylece evler, rüzgâr, yağış ve insan trafiği gibi unsurlar dikkate alınarak uygun noktalara yerleştiriliyor.

Parklarda eş zamanlı bakım ve hijyen:

Kedi evlerinin yenilenmesiyle eş zamanlı olarak parklarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları da yürütülüyor. Yapılan uygulamalarla sokak hayvanlarının yaşam alanlarında hijyen şartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Belediye, mevcut yenileme programının ihtiyaçlar doğrultusunda ilçe genelinde sürdürüleceğini belirtiyor ve parkların düzenli bakımını öncelikli çalışma alanı olarak görüyor.

Ataşehir Belediyesi’nin bu adımı, sokak hayvanları için daha güvenli, korunaklı ve hijyenik yaşam alanları oluşturmayı amaçlayan çalışmalarının bir parçası olarak sürüyor.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ, SOKAK HAYVANLARININ DAHA GÜVENLİ VE KORUNAKLI ŞARTLARDA YAŞAMLARINI SÜRDÜREBİLMELERİ AMACIYLA İLÇE GENELİNDEKİ KEDİ EVLERİNİ YENİLİYOR. KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN KEDİ EVLERİNİN YENİLERİYLE DEĞİŞTİRİLDİĞİ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, İLK ETAPTA 9 PARKTA YENİ KEDİ EVLERİ YERLEŞTİRİLDİ. UYGULAMANIN İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA İLÇE GENELİNDEKİ PARKLARDA SÜRDÜRÜLMESİ PLANLANIYOR.