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Tokat-Turhal yolunun simgesi gitti: kavak tünelleri tarihe karıştı

Tokat‑Turhal kara yolunda sonbaharda fotoğraflanan kavak dizisi 2025'te kesildi; yol artık ağaç tüneli yerine tarla manzarası sunuyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Aslı Han

Tokat-Turhal yolunun simgesi gitti: kavak tünelleri tarihe karıştı

Güzergâhın kimliği değişti:

Tokat-Turhal kara yolunun iki yanında uzun yıllardır sıralanan kavak ağaçları, 2025 yılında gerçekleştirilen kesimle birlikte ortadan kalktı. Yol boyunca oluşturdukları tünelimsi yapı, sonbaharda sarı ve yeşilin tonlarıyla fotoğraf tutkunlarının ilgi odağıydı. Kesim sonrası aynı güzergâhın güncel görüntüleri, bölgedeki manzara dönüşümünü net biçimde ortaya koyuyor.

önce ve sonra görüntüleri:

Havadan çekilen kesim öncesi fotoğraflarda, kavakların gölgeleri karayolunun şeritlerinin üzerine düşüyor ve yol adeta ağaç tüneli görünümündeydi. Güncel fotoğraflarda ise ağaç sıralarının yerinde açık alanlar ve çevredeki tarım arazileri dikkat çekiyor; daha önceki sık dokulu görüntü yerini açıklığa bırakmış durumda.

yerel algı ve etkileri:

Bölge halkı ve fotoğraf meraklıları için bu kavak sıraları, Tokat-Turhal güzergâhının sembollerinden biriydi. Kesimle birlikte yolun estetik karakteri değişirken, yolculuklarda eşlik eden görsel öge de kayboldu. 2025 tarihli müdahale, bölgedeki bu ikonik manzaranın fotoğraf arşivlerinde kalmasına neden oldu.

TOKAT İLE TURHAL ARASINDAKİ KARA YOLUNDA, SONBAHAR RENKLERİ VE DOĞAL TÜNELİ ANDIRAN GÖRÜNÜMÜYLE...

TOKAT İLE TURHAL ARASINDAKİ KARA YOLUNDA, SONBAHAR RENKLERİ VE DOĞAL TÜNELİ ANDIRAN GÖRÜNÜMÜYLE DİKKAT ÇEKİYORDU.(ARŞİV-2024)

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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