Kara yolunda tehlikeli manevra: otomobil kamyonun önünü defalarca kesti

Olayın kaydı:

Karabük-Bartın kara yolunda ilerleyen bir kamyonun araç kamerasına yansıyan görüntülerde, bir otomobilin kamyonun önüne geçerek tehlikeli bir şekilde birkaç kez ani fren yaptığı görülüyor. Sürücünün fren manevraları kamyonu durdurmaya yönelik olarak değerlendirildi.

Görüntüde neler var:

Kayıtlarda otomobilin kamyonun önünü sık sık kesmesi ve her seferinde ani şekilde frene basması yer alıyor. Bu davranış kısa süreli trafik akışını tehlikeye düşürdü; kamyon sürücüsü olay sırasında aracıyla yoluna devam etmek zorunda kaldı.

sürücünün tepkisi ve yolculuğun devamı:

Tehlikeli manevraların ardından otomobil sürücüsünün kısa bir süre el hareketi yaptığı, ardından yoluna devam ettiği görülüyor. Olay, saniye saniye kamyonun araç kamerasına kaydedildi.

Karayolu trafiğinde benzer davranışların ciddi kazalara yol açabileceği uzmanlar tarafından sıkça vurgulanıyor. Bu tür manevraların tespit edilmesi durumunda yetkili mercilere bildirilmesi, hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için önem taşıyor.

Kamyonun önüne geçip defalarca fren yapan sürücü kamerada