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Göksu çevresinde arama sürüyor: Mut'ta 70 yaşındaki Alzheimer hastası kayıp

Mut ilçesinde 5 Kasım'dan beri kayıp olan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Cennet Değirmen için AFAD, jandarma, İHA ve vatandaşlarla arama çalışması sürüyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Göksu çevresinde arama sürüyor: Mut'ta 70 yaşındaki Alzheimer hastası kayıp

Göksu çevresinde arama sürüyor: Mut'ta 70 yaşındaki Alzheimer hastası kayıp

Mersin'in Mut ilçesinde 5 Kasım'dan bu yana kayıp olan Cennet Değirmen (70) için yürütülen arama kurtarma çalışmasından henüz somut bir sonuç alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan çalışmalar AFAD koordinasyonunda devam ediyor.

arama çalışmasının kapsamı:

İlçeye bağlı Hisar Mahallesinden kaybolduğu bildirilen kadını bulmak için jandarma, motorize ekipler ve çok sayıda arama kurtarma personeli bölgede görev yapıyor. Çalışmalarda ayrıca İnsansız Hava Aracı (İHA) desteği ile havadan tarama gerçekleştiriliyor, Göksu ırmağı üstünde de arama yapılıyor.

Yetkililer, Cennet Değirmen'in en son Kışla Mahallesi mezarlığı yolunda kameraya yansıtıldığını, kaybının 7 günü geçtiğini belirtti. Aramalar genişletilerek sürdürülüyor ancak şu ana kadar bir bulguya ulaşılamadı.

yerel destek ve sonraki adımlar:

Bölge sakinlerinin de katıldığı arama faaliyetleri, AFAD ile jandarma koordinasyonunda planlı şekilde devam ediyor. Ekipler, hem kara hem hava hem de su hattında tarama yaparken, vatandaşlardan görüldüğü takdirde yetkililere bildirme çağrısı yapıldı.

Arama çalışmalarının yoğunluğu artırılarak sürdürülecek; yetkililer bulunana kadar çalışma takviminin ve tarama alanlarının güncelleneceğini kaydetti.

CENNET DEĞİRMEN&#039;İ ARAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

CENNET DEĞİRMEN'İ ARAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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