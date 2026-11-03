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Göksun'da doğal yöntemlerle yetişen 40 kiloluk lahanalar ilgi çekiyor

Göksun’da mayısta ekilip yalnızca hayvan gübresiyle yetiştirilen 30–40 kilogramlık lahanalar, doğal lezzeti ve iri oluşlarıyla çevre illerden yoğun talep görüyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 16:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Göksun'da doğal yöntemlerle yetişen 40 kiloluk lahanalar ilgi çekiyor

Göksun’un iklimi ve üretim yöntemi:

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde, özellikle Hacımirza, Ahmetçik ve Elmalı mahallelerinde yetiştirilen lahanalar dikkat çekiyor. Bölgenin yaklaşık 1350 metrelik rakımı ve serin iklimi üreticilerin lehine kullanılıyor; mahsuller Mayıs ayında ekilip sonbahara doğru pazar için hazırlanıyor.

Üreticiler kimyasal katkı maddesi veya sentetik ilaç kullanılmadığını, yalnızca hayvan gübresiyle doğal besleme yaptıklarını vurguluyor. Bu yöntem hem toprağın verimliliğini koruyor hem de lahanaların lezzetini ve dayanıklılığını artırıyor.

Pazar ve talep:

Üretimde ortaya çıkan lahanalar 30 ila 40 kilo arasında değişiyor; bazı başlar 40 kiloya kadar ulaşıyor. Bu iri boyut ve doğal üretim tüketicilerin ilgisini çekiyor; ürünler başta Kahramanmaraş ve Gaziantep olmak üzere çevre illerden yoğun talep görüyor.

Bilal Çiçek üretim sürecini şöyle özetliyor: “Lahanalarımızı Mayıs ayında ekiyor, Sonbahar döneminde satışa sunuyoruz. Üretim sırasında kimyasal ilaç veya katkı maddesi kullanmıyoruz. Yalnızca hayvan gübresiyle yetiştiriyoruz. Tüketicilerimiz de bunu bildikleri için ürünlerimizi tercih ediyor. Ağırlıkları 30-40 kiloyu buluyor. İri ve lezzetli olmaları nedeniyle yoğun ilgi görüyoruz”.

Yerel üreticiler, doğal yöntemlerle elde edilen bu büyük lahanaların hem bölge ekonomisine katkı sağladığını hem de tüketicilerin sağlıklı gıda tercihleri açısından değer taşıdığını belirtiyor. Talebin yüksek olması, üretimin sürdürülmesi konusunda üreticilere ek gelir fırsatı sunuyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN GÖKSUN İLÇESİNDE TAMAMEN DOĞAL YÖNTEMLERLE YETİŞTİRİLEN 30 İLA 40 KİLO...

KAHRAMANMARAŞ’IN GÖKSUN İLÇESİNDE TAMAMEN DOĞAL YÖNTEMLERLE YETİŞTİRİLEN 30 İLA 40 KİLO AĞIRLIĞINDAKİ DEV LAHANALAR, İRİLİĞİ VE LEZZETİYLE ALICILARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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