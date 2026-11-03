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Cizre barajında saha incelemesi: yatırımın tarım ve enerjiye yansıması

Şırnak Valisi Birol Ekici ile DSİ heyeti Cizre Barajı inşaatını yerinde inceleyerek projenin sulama, enerji ve bölgesel kalkınma katkılarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Cizre barajında saha incelemesi: yatırımın tarım ve enerjiye yansıması

Vali Ekici cizre barajı şantiyesinde inceleme yaptı

Şırnak Valisi Birol Ekici, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu ve beraberindeki heyetle yapımı süren Cizre Barajı inşaat sahasını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Heyet, şantiye gezisi sırasında yetkililerden projenin geldiği aşama, yürütülen işler ve tamamlanma sürecine ilişkin bilgi aldı.

sahada yürütülen çalışmalar:

İnceleme kapsamında baraj sahasında devam eden beton ve altyapı işleri, iş programı ve iş güvenliği uygulamaları gözden geçirildi. Yetkililer, mevcut durum ve öncelikli iş kalemleri hakkında heyete ayrıntılı sunum yaptı. Ziyaret sırasında projenin ilerleme takibi ve koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

beklenen ekonomik ve tarımsal etkiler:

Vali Ekici, projenin özellikle tarımsal sulama imkânlarını geliştirme, enerji üretimini destekleme ve bölgesel kalkınmayı hızlandırma açısından taşıdığı önemi vurguladı. Barajın tamamlanmasıyla bölgedeki tarımsal üretim kapasitesinin artırılması, üreticilerin sulama imkânlarının iyileştirilmesi ve Şırnak ekonomisine yeni katkılar sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Ziyaret sonunda projenin tamamlama takvimi ve bölgeye sağlayacağı katma değerin sürekli izleneceği, ilgili kurumlar arasındaki eşgüdümün sürdürüleceği ifade edildi. Heyet, çalışmaları yerinde görmeye devam edeceklerini belirtti.

ŞIRNAK VALİSİ BİROL EKİCİ, DSİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI FARUK FIRATOĞLU VE BERABERİNDEKİ HEYETLE...

ŞIRNAK VALİSİ BİROL EKİCİ, DSİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI FARUK FIRATOĞLU VE BERABERİNDEKİ HEYETLE YAPIMI DEVAM EDEN CİZRE BARAJI İNŞAAT SAHASINI ZİYARET EDEREK ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ. BARAJIN TAMAMLANMASIYLA BÖLGENİN TARIMSAL SULAMA KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI VE EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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