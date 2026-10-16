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Göktepe köyünde yol konforu ve güvenliği artırılıyor

Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca'ya bağlı Göktepe Köyü'nde sathi kaplama ile yol yüzeyini yeniliyor; hedef ulaşım konforu ve güvenliğini artırmak.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Göktepe köyünde yol konforu ve güvenliği artırılıyor

Göktepe köyünde sathi kaplama çalışması:

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Akçakoca ilçesine bağlı Göktepe Köyünde sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, köy yolunun yüzeyini yenileyerek yerel ulaşımdaki konfor ve güvenliği artırmayı amaçlıyor.

çalışmanın ayrıntıları:

Yapılan uygulama kapsamında sathi kaplama (soğuk asfalt) yöntemiyle yol yüzeyi yenileniyor. Bu müdahale ile sürüş koşullarının iyileştirilmesi, zemin tutuşunun artırılması ve yol güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

bakım programı ve devamlılık:

Düzce İl Özel İdaresi yetkilileri, köy yollarındaki bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda devam edeceğini bildirdi. Planlı çalışmalarla kırsal yolların standartlarının korunması ve ulaşımın sürekliliğinin sağlanması planlanıyor.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, AKÇAKOCA İLÇESİNE BAĞLI GÖKTEPE KÖYÜ’NDE SATHİ KAPLAMA...

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, AKÇAKOCA İLÇESİNE BAĞLI GÖKTEPE KÖYÜ’NDE SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. ÇALIŞMAYLA KÖY YOLUNDA ULAŞIM KONFORUNUN VE YOL GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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