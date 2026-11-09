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Tamircinin yazılımı donanımsız müdahaleyle araçlarda egzoz emisyonlarını yüzde 96’ya kadar azalttı

Adanalı tamirci Servet Doğan’ın SET yazılımı, donanımsal değişiklik olmadan araç egzoz emisyonlarını testlerde yüzde 96’ya varan oranlarda azalttı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 09:28

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 09:49

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EDİTÖR: İrem Özkan

Tamircinin yazılımı donanımsız müdahaleyle araçlarda egzoz emisyonlarını yüzde 96’ya kadar azalttı

Servet Doğan’ın SET sistemi laboratuvar ve saha testlerinde yüksek verim gösterdi

Adana’da oto tamircisi Servet Doğan (60) tarafından geliştirilen SET adlı yazılım, araçların elektronik motor yönetimine müdahale ederek egzoz emisyonlarını düşürmeyi hedefliyor. Doğan’ın 1991’de başladığı proje 2007’de ilk uygulamaya geçti; yıllar içinde farklı marka, model ve yakıt türlerine uyarlanarak testlere tabi tutuldu.

Test sonuçları ve ölçümler:

Çukurova Üniversitesi’nde gerçekleştirilen karşılaştırmalı ölçümlerde, yazılım uygulaması öncesi ve sonrası değerler karşılaştırıldı. Mekanik bir donanım değişikliği yapılmadan uygulanan SET ile bazı zararlı gazlarda yüzde 90–96 aralığında düşüşler raporlandı. Özellikle hidrokarbon ve karbon emisyonlarında ciddi azalma tespit edilirken, karbonmonoksitte milyon hassasiyetle neredeyse sıfıra yakın değerlere ulaşılması bildirildi. Ayrıca karbondioksitte bir düşüş, azot oksitlerde ise yaklaşık yüzde 45 oranında azalma belirlendi. Çalışmaya ilişkin bilirkişi raporu da hazırlandı.

Ölçümlerde iki farklı araç örnek olarak kullanıldı: biri 13 bin kilometrede, 2026 model benzinli bir araç; diğeri ise 1.4 dizel motora sahip, 2007 model ve 330 bin kilometrede bir araç. Yeni model araç dinamometrede performans testine sokuldu; uygulama öncesi ve sonrası değerler akredite laboratuvar imkanlarında karşılaştırıldı.

Teknik yaklaşım ve uygulama ayrıntıları:

Doğan’ın geliştirdiği sistem, motorun mekanik yapısına herhangi bir donanım eklemeden, yalnızca yazılım yoluyla motor yönetimine müdahale ediyor. Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağatay Ersu sistemin aynı anda dört zararlı gazı etkilediğini; bunun sonucunda emisyonların önemli ölçüde azaldığını aktarıyor. Ersu, uygulamanın ayrıca yüzde 12–25 arasında yakıt tasarrufu sağladığını ve torkta yüzde 30’lara varan artış gözlendiğini, motor vuruntularının azaldığını ve bunun motor ömrü üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini belirtti.

Er su, pratik uygulamada OBD soketi üzerinden kontrol ünitesine bilgi gönderme yeteneğinin de geliştirildiğini; hatta bilgi gönderme hattı olmayan bazı araçlarda dahi OBD üzerinden müdahale edebilen bir yöntem uygulandığını söyledi. Sistem, donanımsal değişiklik gerektirmeden yazılım tabanlı optimizasyonla verim artışı ve emisyon düşüşü sağlamayı amaçlıyor.

Doğan, hidrokarbon azalmasının daha iyi yanma ve buna bağlı yakıt verimliliği anlamına geldiğini vurguladı. Örneğin, örnek hesaplamayla yüzde 20’lik bir iyileşme durumunda 100 kilometrede yakıt tüketiminin 5 litreden 4 litreye düşebileceğini ifade etti. Doğan, çalışmanın hava kirliliği ve küresel iklim değişikliği gibi sorunlarla mücadelede anlamlı katkı sunabileceğini belirtti ancak bu değerlendirmeleri laboratuvar ve saha ölçümleriyle sınırlı tuttu.

İlgili testler ve akademik değerlendirmeler, sistemin farklı araç tiplerinde uygulanabilir olduğunu gösterirken, çalışma hakkında hazırlanan bilirkişi raporu ve üniversite ölçümleri sonuçların belgelendiğini ortaya koyuyor. SET uygulamasının geniş ölçekte nasıl uygulanabileceği ve uzun dönem etkilerinin izlenmesi için ek saha çalışmaları ve bağımsız doğrulamalar gerektiği vurgulanıyor.

TAMİRCİ SERVET DOĞAN GELİŞTİRDİĞİ YAZILIM İLE EGZOZ EMİSYONUNU YÜZDE 96 AZALTTI.

TAMİRCİ SERVET DOĞAN GELİŞTİRDİĞİ YAZILIM İLE EGZOZ EMİSYONUNU YÜZDE 96 AZALTTI.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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