Dolar 49,1887 +0,03%
Euro 54,9803 -0,66%
Bist 12.082,09 -2,36%
Altın Gram 6.553,70 -1,03%
EUR/USD 1,1171 -0,82%
Brent Petrol 101,52 +0,93%
--°

Göktürk'te dron görüntüleriyle durdurulan araçta 51 kilogram kokain

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın Eyüpsultan Göktürk'te düzenlediği operasyonda, yurt dışına sevk edilmek istenen 51 kilogram kokain ve 2 şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Göktürk'te dron görüntüleriyle durdurulan araçta 51 kilogram kokain

Operasyonun genel görüntüsü:

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurt dışına sevk edilmek istenen uyuşturucu madde ele geçirildi. Göktürk mevkiinde seyir halindeki araç, yol ayrımında durduruldu ve operasyon anı dron kamerasına yansıdı.

Ele geçirilenler ve gözaltılar:

Araçta yapılan adli aramada 51 kilogram kokain ile birlikte 2 cep telefonu bulundu. Olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Görüntülerin önemi ve takip:

Operasyon anına ilişkin dron görüntülerinde, aracın yol ayrımında jandarma ekiplerince durdurulduğu ve müdahalenin nasıl gerçekleştirildiği açık şekilde görülüyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, istihbari çalışmalar sonucu tespit edilen şüphelilere yönelik çalışmanın ardından ele geçirilen maddelerle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Olay, bölgedeki güvenlik denetimlerinin ve istihbarat odaklı müdahalelerin uyuşturucu sevkiyatlarını engellemedeki rolünü bir kez daha gösterdi. Yetkililer, ele geçirilen miktarın ve doğal olarak gözaltına alınan şüphelilerin adli sürecinin devam ettiğini belirtti.

İSTANBUL’UN EYÜPSULTAN’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, YURT DIŞINA SEVK EDİLMEK...

İSTANBUL’UN EYÜPSULTAN’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, YURT DIŞINA SEVK EDİLMEK İSTENEN 51 KİLOGRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ. GÖKTÜRK’TE SEYİR HALİNDEKİ ARACIN YOL AYRIMINDA DURDURULDUĞU OPERASYON ANI, DRON KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alanya'nın d-400 kavşağında çarpışma: kaza anı kamerada, 2 yaralı
images

Durakta bekleyen otobüse çarpma: Gümüşhane'de iki yaralı
images

Kepez'de 8 yıllık birikim sonrası ev temizliği: 6 kamyon atık çıkarıldı
images

Gece saldırılarında bilanço ağırlaştı: Ukrayna genelinde can kaybı 20’ye çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli'de mobil tırla ulaştırılan taramalar 9 ayda 82 erken meme kanseri vakasını ortaya çıkardı

Durakta bekleyen otobüse çarpma: Gümüşhane'de iki yaralı

Yeşilçam'ın 'altın çocuk' Göksel Arsoy son yolculuğuna uğurlandı

Duvarlara sevgiyle çizilen farkındalık: İnegöl’de öğrenciler hayvanları anlattı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi