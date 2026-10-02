Gökyüzü köprüsü: Beykozlu öğrenciler Şırnak'ta enerji sahalarını gezdi

İstanbul Beykoz'dan gelen öğrenci kafilesi, Millî Eğitim Bakanlığı'nın "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" çerçevesinde yürütülen Bizim Gök Kubbemiz Projesi kapsamında Şırnak'ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Program, gençlere kentin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle birlikte bölgenin enerji üretim kapasitesini tanıtmayı amaçladı.

Valilik ziyareti:

Öğrencilerin ilk durağı Şırnak Valiliği oldu. Makamda öğrencileri kabul eden Vali Birol Ekici, kentte yürütülen çalışmalar, Şırnak'ın kültürel dokusu ve gençlerin eğitim hayatına dair sohbetler yaptı. Karşılıklı soru-cevapların gerçekleştiği görüşmede Vali Ekici, gençlere ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirip başarı temennisinde bulundu.

TPAO sahasında inceleme:

Programın ikinci önemli ayağı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) sahası oldu. Öğrenciler, saha ekiplerinden petrol arama ve enerji üretimine ilişkin uygulamalı bilgiler aldı; sondaj, üretim ve sahada yürütülen güvenlik tedbirleri gibi süreçlere ilişkin gözlemlerde bulundu. Yetkililer, faaliyetlerin kapsamı ve sahadaki işleyiş hakkında bilgilendirme yaptı.

Saha gezisi, öğrencilerin enerjinin çıkarılmasından üretimine uzanan süreci yerinde görerek teknik ve ekonomik boyutları kavramasına katkı sundu. Gençler, Şırnak'ın enerji potansiyelini yakından tanıma fırsatı elde etti.

Projenin hedefi:

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ziyaretler, öğrencilerin farklı şehirlerin tarihini, kültürünü ve ekonomik dinamiklerini tanıması hedefini taşıyor. Proje aynı zamanda İstanbul ile Şırnak arasında öğrenci odaklı bir gönül köprüsü kurmayı ve kültürel etkileşimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

"Bir Gök Kubbe, İki Şehir, Binlerce Hikâye" sloganıyla yürütülen programın katılımcılara hem kültürel hem de mesleki açıdan zenginleştirici deneyimler sunduğu vurgulandı.

İSTANBUL BEYKOZ’DAN ŞIRNAK’A GELEN ÖĞRENCİLER, "BİZİM GÖK KUBBEMİZ PROJESİ" KAPSAMINDA HEM ŞIRNAK VALİSİ BİROL EKİCİ İLE BİR ARAYA GELDİ HEM DE TPAO SAHASINDA PETROL ARAMA VE ENERJİ ÜRETİM ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.