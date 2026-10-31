Gökyüzünde 1000 ışık: Manisa'da Atatürk portresi dronelerle hayat buldu

Manisa'da Cumhuriyet’in 103'üncü yıl dönümü kutlamaları Atatürk Kent Parkı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Akşam programında yapılan ışık gösterisi, aynı anda havaya yükselen 1000 drone ile şehrin gökyüzünü aydınlattı. Gösteride oluşturulan dev Atatürk portresi ve Türk Bayrağı izleyicilerden büyük alkış aldı.

gösterinin ayrıntıları:

Program, bando ekibinin seslendirdiği marşlarla başladı; Manisalılar marşlara eşlik ederek Cumhuriyet coşkusunu paylaştı. Etkinlikte çocuklara balon dağıtıldı ve vatandaşlara su başta olmak üzere çeşitli ikramlar sunuldu. Havalar karardıktan sonra başlayan drone gösterisi, senkronize hareketlerle Cumhuriyet’in 103 yıllık mirasına atıfta bulunan özel figürler oluşturdu. Gösteri özellikle çocuklar ve gençlerin ilgisini çekti ve çok sayıda izleyici anı cep telefonlarıyla kaydetti.

başkanın değerlendirmesi:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da etkinliği Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü bürokratları, çalışanları ve vatandaşlarla birlikte izledi. Dutlulu, Cumhuriyet’in 103'üncü yıl dönümünü 1000 drone ile gökyüzünde hayat bulan görkemli bir gösteriyle kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Dutlulu'nun açıklaması şöyle: Bilimin ve teknolojinin imkânlarını Cumhuriyet coşkusuyla buluşturduğumuz bu özel gecede, Atatürk Kent Parkı’nı doldurarak sevincimize ortak olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler, Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkarak onun gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda yürümeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil özgürlüğümüz, umudumuz ve gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli mirasımızdır dedi.

Manisa'daki 1000 drone gösterisi, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının görsel açıdan en dikkat çeken anlarından biri oldu ve program boyunca yaşanan coşkuyla birlikte unutulmaz etkinlikler arasında yer aldı.

MANİSA’DA CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA ATATÜRK KENT PARKI’NDA DÜZENLENEN ETKİNLİKLERDE 1000 DRONE GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI. IŞIKLARLA OLUŞTURULAN DEV ATATÜRK PORTRESİ VE TÜRK BAYRAĞI VATANDAŞLARDAN BÜYÜK ALKIŞ ALIRKEN, TEKNOLOJİ VE SANATIN BULUŞTUĞU GÖSTERİ GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU.