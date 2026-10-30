Çorum’da kültür günleri başladı: yayınevleri, yazarlar ve Osmanlı arşivleri okurla buluşuyor

Fuarın açılışı ve kapsamı:

Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Kitap ve Kültür Günleri törenle açıldı. Açılış bando takımı eşliğinde gerçekleşirken, özel bireylerin sunduğu halk oyunları gösterisi de programa renk kattı. Etkinlikte toplam 75 stantta 125 yayınevi ve 120'nin üzerinde ulusal ve yerel yazar kitapseverlerle bir araya geliyor.

Geçen yıl fuarı ziyaret edenlerin sayısı 400 binin üzerinde olarak kaydedilmişti; organizasyonun sorumluları bu yıl da yoğun bir ziyaretçi beklendiğini belirtiyor. Belediye yetkilileri, etkinliğin geleneksel bir kültür şölenine dönüştüğünü ve kent hayatına katkı sağladığını vurguladı.

Okullar için destek ve hedefler:

Fuarda çocukların kitaplara erişimini kolaylaştırmak amacıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerine toplam 3 milyon lira değerinde 30 bin hediye çeki dağıtıldı. Bu destek, yetkililerin ifade ettiği gibi genç kuşakları okumaya teşvik etme ve kültürel mirası aktarma çabalarının somut bir parçası olarak sunuluyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın açılışta, geçen yılki katılımı hatırlatarak, "Allah’ın izniyle yine tüm yavrularımız kitaplarla buluşacak. Köylerimiz, ilçelerimiz, çevre illerden gelen tüm kitapseverler, okurlar yazarıyla, kitabıyla Allah’ın izniyle burada buluşacaklar." şeklinde konuştu. Aşgın ayrıca belediye olarak bugüne kadar kentin tarihine ve kültürüne katkı sağlayan 150’ye yakın eseri yayınladıklarını belirtti.

Osmanlı belgeleri sergisi:

Fuar kapsamında açılan "Osmanlı Belgelerinde Çorum" sergisinde, kentin Osmanlı dönemindeki idari, sosyal ve kültürel hayatına ışık tutan 50 arşiv belgesi yer alıyor. Sergi, Osmanlı Arşivi Uzmanı Hacı Haldun Şahin’in katkılarıyla hazırlandı ve ziyaretçilere açık olarak 8 Kasım'a kadar görülebilecek.

Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi Uzmanı Hacı Haldun Şahin, sergiye ilişkin olarak, "Osmanlı arşivleri hem Türk tarihi hem de dünya tarihi açısından çok önemli kaynaklardır. Hakikaten de hem dünya tarihinin hem de Türk tarihinin yazılması bakımından çok büyük faydaları doğurdu" dedi.

Okuma kültürüne vurgu:

Vali Ali Çalgan, konuşmasında kitap okumanın her yaş için önemini vurgulayarak, "Kitap bizim gönül dünyamızı, düşünce dünyamızı da zenginleştiren bir kültür enstrümanı. Dolayısıyla yaşımız ne olursa olsun çocuklarımızın hayata hazırlanmasında, biz yetişkinlerin dünyayı daha iyi anlamasında, yaşlılarımızın, büyüklerimizin yaşlılıklarını daha keyifli geçirmesinde okuma ve yazma her zaman çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya da etkinliği överek, "Bu millet dün olduğu gibi bugün de dininin emri üzerine okumaya, yazmaya, eserler çoğaltmaya önem vermektedir. İnşallah belediye başkanımızın ekibinin yaptığı bu fuar gençlerimiz için, milletimiz için hayırlara vesile olur" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise kitapların geçmişle gelecek arasında köprü kurduğuna dikkat çekti.

Senarist ve yazar Tarık Tufan, çağın dijitalleşme eğilimleriyle insan ilişkilerindeki duygu erozyonuna değinerek, "Merhamet, sevgi, şefkat hızla şehirlerimizi ve hayatımızı terk ediyor. Dijitalleşme, duygularımızı körelttikçe çürüme daha da yayılıyor. İnsanı insan kılan değerler ve duygular bütünlüğüne romanla ve edebiyatla yakınlaşabiliriz" diye konuştu.

Açılış programına İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Kubilay Ayvaz, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, yazarlar, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kitap ve Kültür Günleri ile "Osmanlı Belgelerinde Çorum" sergisi, 8 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

KİTAP FUARINDA ÇOK SAYIDA STAND YER ALDI