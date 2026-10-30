Bulanık kaymakamı halk günü'nde vatandaşların taleplerini dinledi

Kaymakam Koşansu uygulamayı sürdürdü:

Ömer Övünç Koşansu, Bulanık kaymakamlık makamında geleneksel hale getirdiği "halk günü" toplantısında ilçenin farklı kesimlerinden gelen vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantı, devlet ile vatandaş arasındaki bağı güçlendirmek ve taleplere hızlı, yerinde çözüm üretmek amacıyla gerçekleştirildi.

Kaymakamlık binasında düzenlenen görüşmede ilçe sakinleri istek, şikâyet ve önerilerini doğrudan kaymakama iletme fırsatı buldu. Koşansu, vatandaşları tek tek dinleyerek notlar aldı ve çözüm yolları için ilgili birimlere gerekli talimatları verdi.

Yerinde dinleme ve yönlendirme:

Toplantının samimi bir ortamda geçtiği belirtilirken, Kaymakam Koşansu'nun sorunları sahada tespit ederek hızlı müdahale edilmesini önceliklendirdiği vurgulandı. Vatandaşların ilettiği konuların takip edileceği ve sonuçlardan halka bilgi verileceği açıklandı.

Koşansu, halk günlerinin amacının vatandaşla doğrudan iletişim kurmak ve idarenin şeffaflığını sağlamak olduğunu belirterek, halk günlerinin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Vatandaşların memnuniyeti:

Toplantının ardından görüşlerini aktaran bazı vatandaşlar, Kaymakam Koşansu'ya teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Katılımcılar, 'Kaymakamımız bizi makamında ağırlayarak taleplerimizi dinledi. Bizimle bir aile gibi ilgilenen ve her zaman yanımızda olan kaymakamımıza çok teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.

Yetkililer, benzer görüşme mekanizmalarının ilçede hizmet kalitesini artırmaya ve vatandaşların yönetime katılımını güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.

MUŞ'UN BULANIK KAYMAKAMI ÖMER ÖVÜNÇ KOŞANSU, GELENEKSEL HALE GETİRDİĞİ "HALK GÜNÜ" TOPLANTILARI KAPSAMINDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ.