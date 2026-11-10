Öğrenciler kitapla güçleniyor, doğayla büyüyor

Projenin amacı ve uygulaması:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen 'Kitapla Güçlen, Doğayla Büyü Projesi', kırsal mahalle okullarının eğitim olanaklarını ve çevre bilincini aynı anda güçlendirmeyi hedefliyor. Proje, 'Bir Kitap, Bir Fidan, Güçlü Bir Gelecek' sloganıyla Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

Okullarda kitap toplama ve dağıtım:

Program kapsamında öğrenciler ve gönüllüler tarafından yürütülen kitap toplama kampanyasıyla nitelikli eserler toplanıyor. Toplanan kitaplar, kütüphane ihtiyacı bulunan kırsal ilkokul ve ortaokullara ulaştırılarak okul kütüphaneleri zenginleştiriliyor. Bu çift yönlü dayanışma modeli, hem öğrencilere okuma imkânı sağlıyor hem de yerel gönüllülüğü artırıyor.

Fidan dikimi ve öğrencilerin tepkileri:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Akçakale İşletmesinde üretilen zeytin fidanları ile mevsimlik çiçekler okul bahçesine dikildi. Etkinliğe katılan öğrenciler, 'Kitap verdik, fidan aldık; doğaya da bir nefes olduk. Bize bu fırsatı tanıdıkları için Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz. Herkes fidan diksin, gelecekte daha yeşil bir dünyada yaşamak istiyoruz' ve 'Doğa hepimizin evidir, canlıların da yuvasıdır. Kendi diktiğimiz ağaçları sahipleneceğiz' sözleriyle duygularını aktardı.

Okul Müdürü Mikail Demirhan ise, 'Öğrencilerimiz bu etkinlikten çok memnun kaldı; özellikle kendi diktikleri ağaçları sahiplenme noktasında inanılmaz mutlu oldular. Okulumuzda her öğrencinin neredeyse bir ağacı var ve öğrenci bu ağaçla ilgilenip kendisi büyütecek. Bu sebeple Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında, şehir genelinde kitap bağış kampanyasına destek veren okulların bahçelerinde zeytin fidanı dikimi ve mevsimlik çiçeklendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

BÜYÜKŞEHİRDEN ÖĞRENCİLERİ KİTAP VE DOĞA SEVGİSİYLE BULUŞTURAN PROJE