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Nemrut Kalderası'nın karla kaplanan krateri havadan büyüledi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası Milli Parkı, kar yağışının ardından havadan çekilen bembeyaz görüntüsüyle kışın eşsiz yüzünü sergiledi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Nemrut Kalderası'nın karla kaplanan krateri havadan büyüledi

Nemrut Kalderası'nda kış sessizliği:

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yer alan Nemrut Kalderası Milli Parkı, etkili kar yağışının ardından beyaza bürünerek dikkat çekti. Tatvan ilçesinde 2 bin 250 rakımda bulunan alan, karla kaplanan geniş yüzeyi ve çevresindeki dağlık alanlarla kış mevsiminin özgün atmosferini yansıttı.

Havadan görünüm ve krater gölü:

Bölge üzerinden uçakla seyahat eden amatör fotoğrafçı Muhammet Kaplan, karla kaplanan Nemrut Kalderası'nı havadan fotoğrafladı. Kaplan'ın çekimlerinde kalderanın içindeki krater gölü, karla örtülen kıyılar ve etraftaki diğer göller aynı karede yer alarak bölgenin kış manzarasını net biçimde ortaya koydu.

Fotoğraflarda, kraterin içindeki suyun çevresinde oluşan beyaz örtü ile dağlık alanların kontrastı öne çıktı; bu kareler, Nemrut Kalderası'nın kışın kazandığı estetik ve dinginliği belgeliyor.

Doğal peyzajın dikkat çeken yönleri:

Havadan alınan görüntüler, kalderanın geniş çanak yapısını ve çevresindeki göl sistemlerinin bir arada görülmesini sağladı. Bu fotoğraflar, bölgenin kış mevsimindeki görsel değerini vurgulayarak yerel doğa zenginliğinin altını çizdi.

BİTLİS&#039;İN TATVAN İLÇESİNDE BULUNAN NEMRUT KALDERASI MİLLİ PARKI, KAR YAĞIŞININ ARDINDAN HAVADAN...

BİTLİS'İN TATVAN İLÇESİNDE BULUNAN NEMRUT KALDERASI MİLLİ PARKI, KAR YAĞIŞININ ARDINDAN HAVADAN ÇEKİLEN BEMBEYAZ GÖRÜNTÜSÜYLE HAYRANLIK UYANDIRDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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