Gölbaşı'nda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Gölbaşı'nda otomobil şarampole girdi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole girmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Gölbaşı İlçesi Kahramanmaraş yolu üzerinde meydana geldi.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, Osman D. idaresindeki 02 ACR 284 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole girdi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Yıldız D. yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİM ŞARAMPOLE GİRMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.