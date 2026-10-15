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Gölbaşı'nda sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, yollar çamurla kaplandı

Gölbaşı'nda sağanak Mimar Sinan Mahallesi'nde taşkına yol açtı; karayolu çamur ve sel sularıyla doldu, sürücüler ile vatandaşlar güçlük yaşadı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gölbaşı'nda sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, yollar çamurla kaplandı

Gölbaşı'nda taşkın etkileri:

Gölbaşı ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, Mimar Sinan Mahallesinde taşkına neden oldu. Kısa sürede biriken su ve çamur, mahalle içi ve ana yolları olumsuz etkiledi.

Yollar ve ulaşım:

Yağışın ardından karayolu çamur ve sel sularıyla kaplanırken, yolda ilerlemeye çalışan sürücüler güçlük çekti. Biriken sular nedeniyle bazı araçlar ilerleyemez hale gelirken ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Vatandaşlar ve günlük yaşam:

Bölgede yaşayan vatandaşlar günlük işleri ve ulaşımda zorluk bildirdi; yağışın etkisi günlük yaşamı aksattı. Taşkın nedeniyle sokaklarda temizlik ve onarım ihtiyacı doğduğu gözlemlendi.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE MİMAR SİNAN MAHALLESİ’NDE...

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE MİMAR SİNAN MAHALLESİ’NDE TAŞKIN MEYDANA GELDİ. ÇAMUR VE SEL SULARIYLA KAPLANAN KARAYOLUNDA VATANDAŞLAR VE ARAÇ SÜRÜCÜLERİ ZOR ANLAR YAŞADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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