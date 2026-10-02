Dolar 49,1398 +0,13%
Euro 55,3174 +0,18%
Bist 12.340,52 +0,75%
Altın Gram 6.655,40 +0,25%
EUR/USD 1,1252 +0,07%
Brent Petrol 99,44 -2,81%
--°

Gölcük'te eski okul arazisi çocuk evi olarak yeniden hayat bulacak

Gölcük Belediyesi, Örcün Mahallesi'ndeki eski Örcün İlkokulu arazisine 258 m² kapalı alanlı çocuk evi için ihale gerçekleştirdi; 180 günde tamamlanması hedefleniyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Gölcük'te eski okul arazisi çocuk evi olarak yeniden hayat bulacak

Gölcük Belediyesi, ilçede çocukların güvenli ve modern bir ortamda vakit geçirebilmeleri amacıyla Örcün Mahallesi'ndeki eski okul arazisini yeni bir yaşam alanına dönüştürmeyi planlıyor. Proje için düzenlenen açık ihale süreci tamamlandı; hedef, kısa sürede yapıyı hizmete açmak.

proje alanı ve tasarım:

Projenin kurulacağı alan, Örcün Mahallesi (114 ada, 8 parsel) üzerinde yer alan eski Örcün İlkokulu arazisi olup toplam 1.169 metrekarelik bir arsa üzerine inşa edilecek. Çocuk Evi, yaklaşık 258 metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde tasarlandı; amaç, çocukların günlük etkinliklerini gerçekleştirebileceği, güvenlik ve konfor standartlarına uygun bir mekan sunmak.

ihale süreci ve teklifler:

Gölcük Belediyesi tarafından açık ihale usulüyle yapılan yapım ihalesine dört firma teklif sundu. İhalede en düşük teklifi Açıcı İç Mimarlık Mobilya San. İnş. Taah. ve Tur. Tic. Ltd. Şti. verdi (9.161.028 TL). Diğer teklifler ise şu şekilde sıralandı: Sinan Arslan 9.597.377 TL, Canlar Şimşek İnşaat Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. 11.724.694 TL ve Anıl Durak 12.461.458 TL. İhale komisyonunun yapacağı yasal değerlendirme sonucu kazanan firma belirlenecek ve sözleşme süreci başlatılacak.

zamanlama ve sonraki adımlar:

Sözleşme imzası ve yer tesliminin ardından inşaat çalışmalarının, yer tesliminden itibaren 180 takvim günü içinde tamamlanması planlanıyor. Bu takvim içinde altyapı, iç mekan düzenlemeleri ve güvenlik donanımları tamamlanarak Çocuk Evi'nin hizmete açılması hedefleniyor. Belediye yetkilileri, proje tamamlandığında mahalle sakinlerine ve ailelere önemli bir sosyalleşme ve eğitim alanı kazandırılacağını belirtiyor.

Projenin kısa sürede hayata geçirilmesiyle Örcün Mahallesi'nde eski eğitim tesisinin yeniden kullanıma açılması, hem mekânsal canlanma sağlayacak hem de çocukların günlük yaşamına doğrudan katkıda bulunacak.

GÖLCÜK BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN MODERN VE GÜVENLİ BİR ORTAMDA VAKİT GEÇİREBİLMESİ İÇİN ÖRCÜN...

GÖLCÜK BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN MODERN VE GÜVENLİ BİR ORTAMDA VAKİT GEÇİREBİLMESİ İÇİN ÖRCÜN MAHALLESİ'NE KAZANDIRACAĞI "ÇOCUK EVİ" PROJESİNDE İLK ADIMI ATTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Oryantasyonda narko uyarısı: Afyon Kocatepe'de öğrencilere eğitim
images

Dinlenmeye rağmen süren yorgunluk hormonsal sorunların habercisi olabilir
images

Aydın sanayi odası’nda üyelerin oyuyla seçim heyecanı
images

Sokak hayvanlarına özel Sempati Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açılışa hazır...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Vodafone ve Samsung'dan 5G erişimini genişleten yeni iş birliği

Eyüpsultan operasyonunda sağlık kontrolü sonrası şüpheliler Ankara'ya gönderildi

Yeşilyurt bilim merkezi temmuzdan bu yana 1.500 öğrenciye ulaştı

KAYS işlemlerine yönelik randevusuz teknik yardım masaları kuruluyor

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı