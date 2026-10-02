Gölcük'te eski okul arazisi çocuk evi olarak yeniden hayat bulacak

Gölcük Belediyesi, ilçede çocukların güvenli ve modern bir ortamda vakit geçirebilmeleri amacıyla Örcün Mahallesi'ndeki eski okul arazisini yeni bir yaşam alanına dönüştürmeyi planlıyor. Proje için düzenlenen açık ihale süreci tamamlandı; hedef, kısa sürede yapıyı hizmete açmak.

proje alanı ve tasarım:

Projenin kurulacağı alan, Örcün Mahallesi (114 ada, 8 parsel) üzerinde yer alan eski Örcün İlkokulu arazisi olup toplam 1.169 metrekarelik bir arsa üzerine inşa edilecek. Çocuk Evi, yaklaşık 258 metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde tasarlandı; amaç, çocukların günlük etkinliklerini gerçekleştirebileceği, güvenlik ve konfor standartlarına uygun bir mekan sunmak.

ihale süreci ve teklifler:

Gölcük Belediyesi tarafından açık ihale usulüyle yapılan yapım ihalesine dört firma teklif sundu. İhalede en düşük teklifi Açıcı İç Mimarlık Mobilya San. İnş. Taah. ve Tur. Tic. Ltd. Şti. verdi (9.161.028 TL). Diğer teklifler ise şu şekilde sıralandı: Sinan Arslan 9.597.377 TL, Canlar Şimşek İnşaat Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. 11.724.694 TL ve Anıl Durak 12.461.458 TL. İhale komisyonunun yapacağı yasal değerlendirme sonucu kazanan firma belirlenecek ve sözleşme süreci başlatılacak.

zamanlama ve sonraki adımlar:

Sözleşme imzası ve yer tesliminin ardından inşaat çalışmalarının, yer tesliminden itibaren 180 takvim günü içinde tamamlanması planlanıyor. Bu takvim içinde altyapı, iç mekan düzenlemeleri ve güvenlik donanımları tamamlanarak Çocuk Evi'nin hizmete açılması hedefleniyor. Belediye yetkilileri, proje tamamlandığında mahalle sakinlerine ve ailelere önemli bir sosyalleşme ve eğitim alanı kazandırılacağını belirtiyor.

Projenin kısa sürede hayata geçirilmesiyle Örcün Mahallesi'nde eski eğitim tesisinin yeniden kullanıma açılması, hem mekânsal canlanma sağlayacak hem de çocukların günlük yaşamına doğrudan katkıda bulunacak.

GÖLCÜK BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN MODERN VE GÜVENLİ BİR ORTAMDA VAKİT GEÇİREBİLMESİ İÇİN ÖRCÜN MAHALLESİ'NE KAZANDIRACAĞI "ÇOCUK EVİ" PROJESİNDE İLK ADIMI ATTI.