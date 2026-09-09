Adana sıcakları vatandaşları gölgeye ve şiire savurdu

Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi:

Türkiye’nin en sıcak illerinin başında gelen Adanada Eylül ayına girilmesine rağmen sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı 37 derece olarak ölçülürken, kent merkezindeki bazı termometreler 43 dereceyi gösterdi. Güneşin yoğun etkisiyle vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanlara sığınarak serinlemeye çalıştı.

Gün içinde özellikle öğle ve ikindi saatlerinde açık alanlarda faaliyet gösterenler için koşullar ağırlaştı; gölge ve suya erişim önemli hale geldi. Çoğu kişi serinlemeye çalışırken, bazıları sokaklarda yürümekten kaçındıklarını belirtti.

Vatandaşların tepkileri:

Isınma etkisini kişisel deneyimlerle ifade edenler arasında şiir yazarak tepkisini dile getiren Kadir Ertargın de vardı. Ertargın, sıcak için kaleme aldığı sözlerde şu ifadeleri kullandı: "Görüyorsunuz, ücretsiz sauna hizmeti alıyor gibiyiz. Saunadan tek farkımız bizi serinleten bir yerin olmaması; sadece yanıyoruz. Güneş sanki mermileri içine hapsediyor, daha çok öfkesiyle bize saldırıyor gibi hissediyoruz. Başka bir şey hissetmiyoruz, baksana kafamızı kaldıramıyoruz. Boynumuz eğik gezmekten başka bir şey yaptığımız yok, güneşe bakmamak için belimiz bükülüyor. Güneşe ateş edenleri de haklı buluyorum artık; kurşun sıktıkça daha çok hırslanıyor, dereceyi artırıyor sanki. Güneş kurşun sıkıldıkça ateşini daha çok kızdırıyor ve üstümüze atıyor. Artık güneşle ateşkes anlaşması imzalamak istiyoruz. Terden de belli oluyor zaten, gölgeye geçmek istiyorum artık".

Bir diğer vatandaş Ramazan Karataş ise sıcak havanın günlük yaşamı zorlaştırdığına dikkat çekti ve, "Adana’nın sıcaklığı öyle anlatılacak gibi değil. Yemin ederim, bir de gelmişsiniz güneşin altında çekiyorsunuz, zaten biz kaçıyoruz. Yanıyor kardeş, ne yapalım şimdi? Adana’da yazın yaşamamak lazım, burası durulacak yer değil. Kaçabildiğiniz kadar kaçın, imkan olsa ben de kaçacağım. Yazı değil, Adana’nın sonbaharında bile burada yaşamamak lazım. Eylül ayı geldi, hala Adana’nın bundan haberi yok. Valla az bile yapıyorlar size onu söyleyeyim, ben olsam top bile atarım. Öyle böyle yakmıyor, dışarıdan belki abartılıyor gibi görünebilir ama oturma odasında iki tane klima mı olur?" diye konuştu.

Sıcakların olumsuz etkilerine dikkat çeken Ahmet Tunç ise pratik öneriler ve yakınmalarını şöyle dile getirdi: "Bu Adana’nın sıcağını artık mermi değil roket keser. Şerefime bu sıcakta kavurma gibi olduk, insan bu sıcakta yürüyemiyor bile. Dışarıda işi olan bile çıkmasın, işi gücü bıraksın. Klimayı açıyorsun arabanın içinde terliyorsun, duştan çıkıyorsun yine terliyorsun; insan duşta terler mi? Buzlaç yiyin, meybuz yiyin, kanala atlayın, yapacak başka bir şey yok ya da klima altına geçip yatacaksınız."

Gözlemler ve vatandaş ifadeleri, kent merkezindeki gerçek sıcaklığın ölçülen meteorolojik değerden daha etkileyici olabildiğini gösteriyor. Gölgelik alanlara yönelim, su tüketiminin artması ve dışarıda geçirilen sürenin kısalması gibi davranış değişiklikleri gündelik yaşamı şekillendiriyor. Yetkililerin uyarıları ve bireysel önlemler, günün en sıcak saatlerinde riskleri azaltmak için önem taşıyor.

TÜRKİYE’NİN EN SICAK İLLERİNİN BAŞINDA GELEN ADANA’DA, TAKVİMLER SONBAHARI GÖSTERSE DE KAVURUCU SICAKLAR ETKİSİNİ ARTIRARAK DEVAM EDİYOR