Yenidoğanda başlayan tıkanıklık Türkiye’de açıldı, 7 yaşındaki çocuğun nakil ihtiyacı sonlandı

yenidoğanda başlayan portal ven tıkanıklığı öyküsü:

Yenidoğan döneminde yoğun bakımda iken damarına kateter yerleştirilen ve sonrasında portal vendе pıhtı oluşan 7 yaşındaki Makedon çocuk, uzun süre belirti göstermedi. Yıllar sonra yemek borusundaki varislerin kanamasıyla sağlık sorunları belirginleşti ve ailesinin başvurusu üzerine çocuk Türkiye'ye getirildi.

girişimsel radyolojiyle uygulanan tedavi:

Değerlendirmede, portal vendeki tıkanıklığın karaciğer fonksiyonlarını bozabileceği; ilerlemesi halinde karaciğer nakli veya şant ameliyatı gerektiği belirtildi. Prof. Dr. Adem Uçar, sol portal venin de tıkalı olması nedeniyle şant ameliyatının uygulanamadığını ve tedavi seçeneklerinin sınırlı olduğunu ifade etti.

Ekibin kararıyla hastaya perkütan yoldan müdahale edildi. Karaciğere cilt üzerinden ulaşılarak tıkalı damarın içine teller, kateterler ve balonlar yerleştirildi; yapılan girişimle damar yeniden açıklanıp portal vendeki kan akışı sağlandı. Yaklaşık bir yıldır süren takip sonucunda çocuğun karaciğer nakli ihtiyacının ortadan kalktığı bildirildi.

Aile, Makedonya’da yapılan araştırmalarda çözüm bulamadıkları için Sağlık Bakanlığı aracılığıyla Türkiye’ye sevk edildiklerini, uygulanan işlemin başarılı olduğunu ve takip sürecinin iyi gittiğini belirtti. Baba, Makedonya’ya döndüklerinde her şeyin yolunda olacağına inandıklarını söyledi.

Prof. Dr. Adem Uçar, portal ven tıkanıklığı olan hastalarda bu tedavi seçeneğinin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı; tıkanıklığın devam etmesi halinde karaciğer fonksiyonlarının kötüleşebileceğini ve varis kanaması gibi hayati risklerin ortaya çıkabileceğini kaydetti. Hastanın şu anda çok iyi durumda olduğu aktarıldı.

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE DAMARINA YERLEŞTİRİLEN KATETER NEDENİYLE KARACİĞERE KAN TAŞIYAN DAMARI TIKANAN 7 YAŞINDAKİ MAKEDON ÇOCUK, YILLAR SONRA YEMEK BORUSU KANAMASIYLA HASTANEYE BAŞVURDU. TÜRKİYE'DE TIKALI DAMAR GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ YÖNTEMİYLE YENİDEN AÇILAN ÇOCUĞUN KARACİĞER NAKLİ İHTİYACI ORTADAN KALKTI. - ORTADAKİ DOKTOR PROF. DR. ADEM UÇAR