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Kartal'da kepengi kumandayla açıp kuyumcu soyan şüpheli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı

Kartal'da kepengi kumandayla açıp camı kırarak yaklaşık 150 bin TL'lik çalıntı yapan Moldova uyruklu şüpheli, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kartal'da kepengi kumandayla açıp kuyumcu soyan şüpheli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı

Olayın gelişimi:

İstanbul'un Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi'nde 4 Kasım 2026 günü saat 00.10 civarında meydana gelen olayda, bir kuyumcu dükkanının kepengi kumandayla açıldı. Şüpheli, iş yerinin giriş kapısının camını kırarak içeri girdi ve vitrindeki ürünlerden çaldı.

İş yeri yetkililerinin bildirimine göre çalınanlar arasında 200 adet demo yüzük (altın olmayan), 3 adet altın küpe ve 3 adet altın bileklik bulunuyor. Hırsızlık sonucu iş yerine yönelik maddi zararın yaklaşık 150 bin TL olduğu belirtiliyor.

Soruşturma ve yakalama:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından güvenlik kamerası kayıtları ve saha çalışmalarını değerlendirerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu failin Moldova uyruklu N.M. (32) olduğu belirlendi.

Soruşturma sırasında polis ekipleri, şüphelinin Türkiye'ye giriş tarihini de belirledi. N.M.'nin ülkeye 7 Ekim 2026 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan giriş yaptığı tespit edildi ve takip başlatıldı.

Gözaltına alınma anı operasyonla gerçekleşti; polis ekipleri, yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunu belirledikleri şüpheliyi 5 Kasım 2026 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakaladı ve gözaltına aldı.

Hukuki süreç:

Emniyetteki işlemlerinin ardından N.M. 'Hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği tarafından çıkarılma işleminin ardından şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma, çalınan eşyaların asıl sahibine iadesi ve diğer olası bağlantıların araştırılması amacıyla devam ediyor. Güvenlik kamerası kayıtları ve polis bulguları, soruşturmanın temel delilleri olarak dosyada yer alıyor.

Yetkililer, benzer olaylara karşı işyeri güvenliğinin artırılmasını ve şüpheli görülen durumların emniyete bildirilmesini tavsiye ediyor.

Kartal&#039;da kuyumcuyu soyan şüpheli havalimanında yakalandı: Hırsızlık anları kamerada

Kartal'da kuyumcuyu soyan şüpheli havalimanında yakalandı: Hırsızlık anları kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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