KUDAKA süreci uzattı: coğrafi işaretli ürünlere 75 milyon liralık mali destek başvuruları 20 kasıma kadar

Program ve uzatma

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen 2026 Yılı Anadolu’dakiler Coğrafi İşaretli Ürünlerin Üretimi ve Tanıtımı Mali Destek Programı için başvuru süresi uzatıldı. Başvurular artık 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar kabul edilecek.

Hedefler ve kapsam

Programın amaçları arasında coğrafi işaretli ürünlerin üretim, işleme, paketleme ve tanıtım kapasitelerinin geliştirilmesi, yerel değerlerin katma değerinin artırılması ve ürünlerin pazara erişim imkânlarının güçlendirilmesi yer alıyor.

Mali destek detayları

Programın toplam bütçesi 75 milyon lira olarak belirlenirken, proje başına sağlanacak mali destek miktarı 2 milyon lira ile 10 milyon lira arasında değişecek.

Başvuru süreci ve belgeler

Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik olarak yapılacak. Başvuru sistemi için son gönderim saati 20 Kasım 2026 Cuma 23.59 olarak belirtildi.

Taahhütnamelerin son teslim tarihi ise 27 Kasım 2026 Cuma saat 18.00 şeklinde açıklandı. Programın başvuru rehberi, ayrıntıları ve ek belgeler KUDAKA'nın internet sitesinde erişime açık.

KUDAKA’NIN ANADOLU’DAKİLER MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI