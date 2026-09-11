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Sakarya'da köylerden merkeze 1.455 mezarlıkta kapsamlı bakım çalışması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 16 ilçede toplam 1.455 mezarlıkta ot biçme, ağaç bakımı, onarım ve çevre düzenlemesi işleri yürütüyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 18:59

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EDİTÖR: Aslı Han

Sakarya'da köylerden merkeze 1.455 mezarlıkta kapsamlı bakım çalışması

çalışmanın kapsamı:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinden kırsal mahallelere kadar uzanan çalışma sahasında, yaklaşık 5 milyon metrekarelik alanda 1.455 mezarlıkta bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışması yürütüyor. Programlı çalışma düzeniyle mezarlıkların fiziki yapısını korumayı ve ziyaretçi güvenliğini sağlamayı amaçlıyorlar.

saha çalışmaları ve öncelikler:

Ekiplerin yürüttüğü işler arasında ot biçme ve genel temizlik, ağaç bakımı ve budama ile risk oluşturan ağaçların kontrollü şekilde kaldırılması yer alıyor. Ayrıca yabani bitkilerle mücadele, hayrat çeşmelerinin bakımı ve çöken mezarların onarımı gibi koruyucu ve onarıcı müdahaleler yapılmakta.

uygulama yöntemi ve tespit süreçleri:

Mezarlıklarda ihtiyaç duyulan noktalar ekipler tarafından tespit edilerek önceliklendirme yapılıyor ve bölge bölge düzenleme işlemlerine devam ediliyor. Çalışmalar, mekanların uzun vadeli korunmasını sağlayacak şekilde planlanıyor ve uygulama esnasında güvenlik önlemlerine dikkat ediliyor.

SAKARYA&#039;NIN 16 İLÇESİNDE YAKLAŞIK 5 MİLYON METREKARELİK ALANA YAYILAN 1.455 MEZARLIKTA BAKIM...

SAKARYA'NIN 16 İLÇESİNDE YAKLAŞIK 5 MİLYON METREKARELİK ALANA YAYILAN 1.455 MEZARLIKTA BAKIM, ONARIM VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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