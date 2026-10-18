Palyaçolar Adana'da çadır ve konteyner çocuklarının yüzünü güldürdü

Gönüllü palyaçolar mevsimlik işçi çocuklarıyla bir araya geldi

Adana Yüreğir ilçesine bağlı Aydıncık Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, çadır ve konteynerlerde kalan mevsimlik işçi ailelerin çocukları için renkli bir gün hazırlandı. Gönüllü palyaçoların öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda çocuklar müzik eşliğinde oyunlar oynayıp dans ederek zaman geçirdi.

Etkinlikte yapılan faaliyetler:

Program kapsamında çocuklara sosis balon yapımı, yüz boyama uygulamaları ve puzzle gibi eğitici-oyun tabanlı etkinlikler sunuldu. Katılımcılara ayrıca çeşitli hediyeler dağıtılırken, palyaçoların hazırladığı oyunlar çocukların aktif katılımını sağladı ve etkinlik boyunca renkli görüntüler oluştu.

Moral ve motivasyona odaklanan yaklaşım:

Etkinliğin hedefi, zor koşullarda yaşayan çocukların moral ve motivasyonunu yükseltmekti. Bu kapsamda organizasyon sırasında çocuklara yiyecek, içecek ve tatlı ikram edildi; gönüllüler hem eğlence hem de destek sağlayacak şekilde programı yönetti. Etkinlik, kısa süreli de olsa çocukların günlük zorluklardan uzaklaşıp keyifli vakit geçirmesine imkân tanıdı.

Yerel gönüllülerin bir araya gelmesiyle gerçekleşen bu tür çalışmalar, mevsimlik işçi ailelerinin bulunduğu alanlarda sosyal destek ağlarının güçlenmesine katkı sunuyor. Etkinlik sonrasında çocukların yüzlerindeki mutluluk, organizasyonun amacına ulaştığını gösterdi.

Çadırlarda yaşamak zorunda olan çocukların yüzü palyaçolarla güldü