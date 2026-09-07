Dolar 48,4299 0,00%
Euro 56,3562 +0,19%
Bist 14.137,76 +0,89%
Altın Gram 6.970,32 -1,39%
EUR/USD 1,1631 +0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Gölormanı'nda birlik ve gelenek buluşması: yıllık köy mevlidi gerçekleştirildi

Düzce'nin Gölormanı Köyü'nde düzenlenen geleneksel mevlid programı, ikindi öncesi ilahiler ve kasidelerle başladı; il müftüsü ve emekli başkanlar katıldı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 14:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gölormanı'nda birlik ve gelenek buluşması: yıllık köy mevlidi gerçekleştirildi

geleneksel mevlid programı:

Gölormanı Köyü'nde düzenlenen geleneksel köy mevlidi, Gölormanı Köyü Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlik köy halkını bir araya getirirken, program Düzce'nin yerel toplum bağlarını güçlendirmeyi amaçladı.

program akışı:

Mevlid programı, ikindi namazı öncesinde okunan ilahi ve kasidelerle başladı. Programa köy sakinleri ve çevre yerleşimlerden gelen vatandaşların yanı sıra Düzce İl Müftüsü Osman Aydın da katıldı. Katılımcılar okunan ilahilere eşlik ederek törene sıcak bir atmosfer kazandırdı.

kapanış ve dua:

Program kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığı emekli Daire Başkanı Recep Sönmez tarafından bir sohbet gerçekleştirildi. Geleneksel mevlid, Diyanet İşleri Başkanlığı emekli Daire Başkanı Yusuf Kalkan tarafından yapılan dua ile sonlandırıldı.

DÜZCE’NİN GÖLORMANI KÖYÜ’NDE, GÖLORMANI KÖYÜ DERNEĞİ TARAFINDAN GELENEKSEL KÖY MEVLİDİ PROGRAMI...

DÜZCE’NİN GÖLORMANI KÖYÜ’NDE, GÖLORMANI KÖYÜ DERNEĞİ TARAFINDAN GELENEKSEL KÖY MEVLİDİ PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kapatma kararı sonrası yeniden açılan tıp merkezi aileyi isyan ettirdi
images

Evlat özlemi 30 yıl sonra koruyucu aileyle son buldu
images

Pedallar anıya, çağrı güvenli yollara: Gömeç’te 250 bisikletçi toplandı
images

Kapatılan tıp merkezi tekrar açıldı, aile adalet talep ediyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Parkta bırakılan cüzdan zabıta sayesinde sahibine kavuştu

Eskişehir'de seramik yüzeyleri fırçanın izleriyle yeniden şekilleniyor

Budak ailesinde Palandöken'de görkemli kutlama

Saathane Meydanı'nda yerel üretimin yeni buluşma noktası: Samsun Market

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti