Gölormanı'nda birlik ve gelenek buluşması: yıllık köy mevlidi gerçekleştirildi

geleneksel mevlid programı:

Gölormanı Köyü'nde düzenlenen geleneksel köy mevlidi, Gölormanı Köyü Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlik köy halkını bir araya getirirken, program Düzce'nin yerel toplum bağlarını güçlendirmeyi amaçladı.

program akışı:

Mevlid programı, ikindi namazı öncesinde okunan ilahi ve kasidelerle başladı. Programa köy sakinleri ve çevre yerleşimlerden gelen vatandaşların yanı sıra Düzce İl Müftüsü Osman Aydın da katıldı. Katılımcılar okunan ilahilere eşlik ederek törene sıcak bir atmosfer kazandırdı.

kapanış ve dua:

Program kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığı emekli Daire Başkanı Recep Sönmez tarafından bir sohbet gerçekleştirildi. Geleneksel mevlid, Diyanet İşleri Başkanlığı emekli Daire Başkanı Yusuf Kalkan tarafından yapılan dua ile sonlandırıldı.

DÜZCE’NİN GÖLORMANI KÖYÜ’NDE, GÖLORMANI KÖYÜ DERNEĞİ TARAFINDAN GELENEKSEL KÖY MEVLİDİ PROGRAMI DÜZENLENDİ.