Gölpazarı'nda chandler cevizlerinde hasat sezonu başladı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde ceviz hasadı bu yıl da ilçe gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Kaymakam Onur Titiz İncirli köyü Bostancılar Bağlısı'nda gerçekleştirilen hasada katılarak üreticilerle bir araya geldi, sahadaki çalışmaları yerinde inceledi ve üretim süreci hakkında bilgi aldı.

hasat sahasında gözlemler:

Hasat alanında yapılan görüşmelerde, ilçede ağırlıklı olarak yetiştirilen Chandler cinsi cevizlerin kalitesine dikkat çekildi. Üreticiler hasat yöntemleri, hasat zamanı ve ürünün kalite kontrolüne dair bilgi paylaşırken, Kaymakam Titiz de üreticilerin emek ve tecrübelerine vurgu yaptı. Yerinde sohbetler, üretim süreçlerinin yerel koşullara göre nasıl şekillendiğine dair somut izlenimler sağladı.

üreticiler ve ilçe ekonomisine etkisi:

Kaymakam Titiz, ceviz üretiminin Gölpazarı ekonomisine sağladığı katkının önemine değinerek üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini belirtti. Titiz'in ifadesiyle: "Gölpazarı’mızda tarımsal üretimin gelişmesi ve çiftçilerimizin emeğinin karşılığını alması bizler için büyük önem taşıyor. İlçemizde yetiştirilen kaliteli cevizler, bölge ekonomisine de katkı sağlıyor. Tüm üreticilerimize bereketli bir hasat sezonu diliyorum"

Hasat öncesi ve sırasında yapılan bu tür ziyaretler, hem üreticilerin sorunlarının yetkililere aktarılması hem de bölgedeki tarımsal faaliyetlerin görünür kılınması açısından önem taşıyor. Bölge aktörleri, verimli ve düzenli bir sezon için koordinasyonun sürdürülmesi gerektiğini vurguluyor.

GÖLPAZARI’NDA CEVİZ HASADI BAŞLADI