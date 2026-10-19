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Gölyaka'da heyelan müdahalesiyle kırsal yollar trafiğe hazır

Bekiroğlu ve Muhabdede köylerinde oluşan heyelan sonrası Düzce İl Özel İdaresi ekipleri yürüttüğü çalışmalarla güzergâhları stabilize ederek ulaşımı yeniden güvenceye aldı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 14:02

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gölyaka'da heyelan müdahalesiyle kırsal yollar trafiğe hazır

Gölyaka'da yol güvenliği sağlandı

heyelan ve müdahale:

Yoğun yağışlar sonucu Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Bekiroğlu ve Muhabdede köylerinde meydana gelen toprak kaymaları, kırsal güzergâhlarda ulaşımı olumsuz etkiledi. Olayın ardından bölgeye yönlendirilen ekipler kısa sürede çalışma başlattı ve etkilenen hatlarda öncelikli müdahaleleri gerçekleştirdi.

çalışmanın içeriği ve sonuçları:

Düzce İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü müdahaleler kapsamında kaymaların olduğu kesimlerde temizleme, dolgu ve yol stabilizasyonu çalışmaları yapıldı. Yapılan müdahaleler tamamlanınca söz konusu güzergâhlarda stabilizasyon sağlandı ve ulaşım yeniden güvenli hale getirildi.

Kurumdan verilen bilgiye göre, ekipler yağışların yol açabileceği yeni olumsuzluklara karşı kırsal alandaki yol güvenliğini korumaya yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.

DÜZCE’DE ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞLAR NEDENİYLE GÖLYAKA İLÇESİNE BAĞLI BEKİROĞLU VE MUHABDEDE...

DÜZCE’DE ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞLAR NEDENİYLE GÖLYAKA İLÇESİNE BAĞLI BEKİROĞLU VE MUHABDEDE KÖYLERİNDE MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMALARININ ARDINDAN EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI. ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEYEN GÜZERGÂHLARDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANARAK YOL STABİLİZASYONU SAĞLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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