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Gölyazı'da geceyi aydınlatan yangın kısa sürede söndürüldü

Nilüfer ilçesindeki Gölyazı mahallede saat 20.00 civarında çıkan ev yangını için itfaiyeye 9 araç ve 2 su tankeri sevk edildi, kısa sürede kontrol sağlandı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gölyazı'da geceyi aydınlatan yangın kısa sürede söndürüldü

gölyazı'da çıkan yangının ayrıntıları:

Nilüfer ilçesinde bulunan bir konutta saat 20.00 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede mahallede paniğe yol açtı. Yangının hangi nedenle başladığı henüz tespit edilemedi; çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ekipler olay yerine yönlendirildi.

itfaiye müdahalesi ve sevk edilen ekipler:

İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 9 araç ile Nilüfer Belediyesi'ne ait 2 su tankeri sevk edildi. Ekipler kısa sürede konuta ulaşarak alevlere müdahale etti ve yangını çevreye yayılmadan kontrol altına aldı.

son durum ve başlatılan çalışmalar:

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve olay yerinde soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gölyazı&#039;da geceyi aydınlatan yangın

Gölyazı'da geceyi aydınlatan yangın

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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