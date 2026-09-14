Gölyazı'da konutta yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı

Gölyazı'da konut yangını

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Gölyazı mahallesinde bir konutta saat 20.00 sıralarında yangın başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevlerin yükselmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Müdahale ve ulaşım:

İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 9 araç ile Nilüfer Belediyesine ait 2 su tankeri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti.

Yangının kontrol altına alınması ve soruşturma:

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından çalışma başlatıldı ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.

Vatandaşların hızlı ihbarı ve itfaiyenin zamanında müdahalesi, yangının daha geniş çaplı hasara dönüşmesini engelledi.

BURSA'NIN NİLÜFER İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN KORKU DOLU ANLARA NEDEN OLDU. ALEVLERİN YÜKSELDİĞİ İHBARI ÜZERİNE BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLİRKEN, YANGIN ÇEVREYE YAYILMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.