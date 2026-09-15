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Gömeç'te Komşuada Sitesi deposunda yangın: itfaiye kısa sürede müdahale etti

Gömeç'te Komşuada Sitesi deposunda çıkan yangın, Gömeç itfaiyesinin 3 araç ve 7 personelle müdahalesiyle söndürüldü; depo kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 23:20

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gömeç'te Komşuada Sitesi deposunda yangın: itfaiye kısa sürede müdahale etti

Olay yeri ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, Keremköy Mahallesi'ndeki Komşuada Sitesi'ne ait depoda yangın çıktı. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine yetkililere bildirildi.

Müdahale ve gelişmeler:

Gömeç İtfaiye Grup Amirliği'nden sevk edilen 3 araç ve 7 personel, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Ekipler, alevleri kontrol altına alıp söndürdü ve ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

Hasar ve soruşturma:

Müdahalenin tamamlanmasının ardından depo kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı; soruşturma sürüyor.

DEPO YANGINI

DEPO YANGINI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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