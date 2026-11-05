Erzurum'da yapay zekâyle finansın dönüşümü konuşuldu

Seminerin içeriği ve vurguları:

TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Başkanı İsmail Suci öncülüğünde, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde düzenlenen seminerde finans sektöründe yapay zekâ uygulamaları ve dijital dönüşümün pratik yansımaları ele alındı. Konuşmacı Finans Uzmanı Mert Başaran, bankacılık, ödeme sistemleri ve yatırım analizinde yapay zekânın kullanımını, getirdiği verimlilik avantajları ile birlikte uyum ve eğitim gereksinimleri açısından değerlendirdi.

Katılımcılar ve kurum temsilcileri:

Seminer şehir protokolü, akademisyenler ve iş insanlarından yoğun ilgi gördü. Programa; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Kılıç, Erzurum Ticaret İl Müdürü Hüseyin Yücel, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ender Cihantimur, KOS GEB Erzurum İl Müdürü Lütfullah Aktaş ve TKDK Erzurum İl Koordinatörü Bekir Gür katıldı. TOBB İl GGK Başkanı ve ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci, TOBB İl KGK Başkanı Kübra Alioğulları, Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri Kadir Deligöz ve İlknur Gücüyeter ile akademisyen Fatma Çubukçu da programda yer aldı.

Soru-cevap ve sonuç değerlendirmesi:

Programın sonunda gerçekleştirilen interaktif soru-cevap oturumunda ETSO Meclis Üyeleri, KGK ve GGK üyeleri ile iş insanları finansal teknolojiler, yapay zekâ yatırımları ve dijital dönüşüm süreçlerine dair sorularını Mert Başaran'a yöneltti. Başaran, uygulamaya yönelik önceliklerin ve finansal okuryazarlığın öneminin altını çizdi. Etkinlik, sektör odaklı değerlendirmeler ve yerel işletmelerin teknolojiye adaptasyonunun önemine vurgu yapılmasıyla sona erdi.

TOBB ERZURUM GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU (GGK) BAŞKANI İSMAİL SUCİ ÖNCÜLÜĞÜNDE ORGANİZE EDİLEN "YAPAY ZEKÂ FİNANS DÜNYASINI NASIL DEĞİŞTİRECEK?" KONULU SEMİNER, ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI (ETSO) EV SAHİPLİĞİNDE YAPILDI