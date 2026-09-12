Kandıra rotalarında 324 bisikletçi 2'den 81'e pedal çevirdi

Kocaeli turizm ve bisiklet festivali Kerpe Ömerağzı'nda başladı:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali, Kerpe Ömerağzı Koyu'nda başladı. Etkinliğe Türkiye'nin 23 şehrinden ve yurt dışından katılımlar gerçekleşti; İngiltere, Fransa, Bulgaristan, İran ve Arnavutluk'tan gelen sporcular da organizasyonda yer aldı. Toplam 324 bisikletçi üç gün boyunca Kandıra'nın deniz ve orman rotalarını pedal çevirmek üzere bir araya geldi.

324 bisikletçi Kandıra'da buluştu:

Festivalde kayıtlı katılımcılar arasında Kocaeli'den 120 bisikletçi bulunuyor; İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Bursa ve çevre illerden gelen gruplar da etkinlikte yer aldı. Organizasyona katılanlar arasında 51 aile ve 34 çocuk bulunurken, en küçük katılımcı 2, en büyük katılımcı ise 81 yaşında. Bu çeşitlilik festivalin en dikkat çekici unsurlarından biri olarak öne çıktı.

ilk gün rota ve atmosfer:

Bisikletçiler Kerpe'den hareket ederek Karadeniz kıyısındaki doğal duraklardan biri olan Kartal Kayalıkları'na ulaştı. Gün batımının renkleriyle denizin mavisini birleştiren rotada gerçekleştirilen sürüş, trio müzik dinletisiyle zenginleştirildi ve katılımcılar ilk günü görsel ve işitsel bir şölen eşliğinde tamamladı.

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, "Kocaeli, sanayi şehri ile ifade edilirama şehrimizin bambaşka bir yüzü daha var. Kocaeli; doğal güzellikleriyle, mavisi ve yeşiliyle öne çıkan, Marmara ve Karadeniz’e kıyısı bulunan özel bir şehir. Biz Kocaeli’mizin bu yüzünün de daha görünür olması için çalışıyoruz. Turizm ve bisiklet festivalimizde bunun en güzel örneklerinden biri" ifadelerini kullandı.

Kandıra Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Aysu etkinlikte katılımcılara kazasız belasız bir sürüş diledi. Festival Sürüş Lideri Barış Şen ise "6 sene önce bu festivali oluşturmak için KOBİDOS Bisiklet Platformu Murat Çevik ile birlikte bir masada oturup bu günleri hayal etmiştik ve bir hayalimizi gerçekleştiriyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve sizler sayesinde çok güzel sürüşler yapacağız" sözleriyle organizasyonun arka planına vurgu yaptı.

gelecek etaplar ve final rotası:

Festivalin ikinci gününde katılımcıları Kerpe çıkışlı uzun bir keşif rotası bekliyor. Sürüş Kerpe'den başlayarak Babalı, Cebeci ve Pembe Kayalar üzerinden yeniden Kerpe'ye dönecek; yol boyunca Karadeniz'in dalga ve kaya oluşumları eşliğinde bölgenin öne çıkan turizm noktaları ziyaret edilecek.

Festival, üçüncü gün gerçekleştirilecek Kerpe–Akçakoca Anıtı–Kerpe sürüşü ile son bulacak. Doğa, tarih ve sporu bir araya getiren final rotası katılımcılara Karadeniz manzarası eşliğinde farklı bir keşif deneyimi sunacak. Organizasyon, Kandıra'nın sadece deniz ve sahillerle değil; doğa sporları ve alternatif turizm rotalarıyla da tanınmasını hedefliyor ve şehirdeki turizm değerlerini geniş kitlelere taşımayı amaçlıyor.

KOCAELİ’NİN KANDIRA İLÇESİNDE 23 ŞEHİR VE 5 ÜLKEDEN 324 BİSİKLETÇİ BİR ARAYA GELDİ. İNGİLTERE, FRANSA, BULGARİSTAN, İRAN VE ARNAVUTLUK’TAN GELEN KATILIMCILAR, 2 YAŞINDAN 81 YAŞINA FARKLI YAŞ GRUPLARIYLA KANDIRA’NIN MAVİ VE YEŞİLİNİ KEŞFE ÇIKTI.