Kütahya'da yurtlardan çıkan artan yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Komşum Gönüllülük Hareketi ile öğrenci yurtlarında ortaya çıkan tüketilemeyen yemeklerin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyor. Proje, gıda israfını azaltmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Nasıl işliyor:

2018-2019 eğitim öğretim yılından bu yana uygulanan çalışma, il merkezi ve ilçelerdeki tüm öğrenci yurtlarında devam ediyor. Sistemde yemekler, belirlenen gıda güvenliği kurallarına göre ayrıştırılıyor ve kayıt altına alınıyor. Ardından mobil uygulama üzerinden aktarılan talepler doğrultusunda yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Mobil uygulama süreçte aracı olarak kullanılıyor; hem dağıtım planlaması hem de talep yönetimi bu platform üzerinden koordine ediliyor. Bu yöntem, zamanında teslimat ve hijyen şartlarının korunmasına katkı sağlıyor.

Gençlerin rolü ve hedefler:

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük gönüllü gençlerin sürecin sadece dağıtım cephesinde değil, planlama ve yürütme aşamalarında da aktif rol aldığını vurguluyor. Küçük, projenin hem yemek israfını önlediğini hem de gençler arasında paylaşma ve dayanışma kültürünü güçlendirdiğini belirtiyor.

İl müdürlüğü, çalışmaları il merkezi ve ilçelerdeki tüm yurtlara yayarak gençlerin toplumsal dayanışmaya katılımını artırmayı hedefliyor. Küçük'ün ifadesiyle: "Komşum Gönüllülük Hareketi; paylaşmanın, dayanışmanın ve gönüllülüğün gençlerimizle birlikte büyüdüğü bir iyilik konusu olarak devam ediyor."

Uygulamanın düzenli kullanımıyla hem atık miktarlarında azalma sağlanıyor hem de ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına düzenli destek ulaştırılıyor. Projenin sürdürülebilirliği, genç gönüllülerin katılımı ve mobil uygulamanın verimli yönetimine bağlanıyor.

Sonuç olarak Kütahya'daki uygulama, yerel düzeyde gıda israfını azaltma ve sosyal yardım mekanizmalarını güçlendirme yönünde somut bir örnek teşkil ediyor.

BÜLENK KÜÇÜK