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Gördes çevre yolunda kafa kafaya çarpışma: aynı aileden dört kişi ağır yaralandı

Manisa'nın Gördes ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden Yaşar Ö., eşi ve iki çocuğu ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gördes çevre yolunda kafa kafaya çarpışma: aynı aileden dört kişi ağır yaralandı

Gördes çevre yolunda kaza

Manisa'nın Gördes ilçesinde, Gördes Çevre Yolu üzerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu dört kişi ağır yaralandı. Kazanın bildirimi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza detayları:

Edinilen bilgiye göre, 35 KLS 92 plakalı otomobili Yaşar Ö. yönetiyordu. Karşı yönden gelen 45 R 4444 plakalı araç ise Eray A. idaresindeydi. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da ağır hasar meydana geldi; ilk belirlemelere göre 35 KLS 92 plakalı araçta bulunan Yaşar Ö., eşi ve iki çocukları ciddi şekilde yaralandı.

Müdahale, nakil ve soruşturma:

Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk etti ve burada tedavi altına alındılar. Diğer araçta bulunan sürücü Eray A. ile yolcu konumundaki babası Oktay A. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı; polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, çarpışmanın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor. Yetkililer trafik güvenliği ve yol koşulları dahil olmak üzere tüm unsurları araştırıyor.

MANİSA&#039;NIN GÖRDES İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

MANİSA'NIN GÖRDES İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ AĞIR YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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