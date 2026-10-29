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Kadışehri'nde direksiyon hakimiyeti kaybolan mikser metrelerce sürüklendi

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde 66 ADG 110 plakalı beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi; sürücü F.A. yaralandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 16:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kadışehri'nde direksiyon hakimiyeti kaybolan mikser metrelerce sürüklendi

kaza anı ve görüntüler:

Yozgat'ın Kadışehri ilçesi Yankı Mahallesi'nde bir beton mikseri ana yoldan çıkarak devrildi ve metrelerce sürüklendi. Olayda sürücü yara aldı; kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre 66 ADG 110 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Görüntülerde aracın yol kenarına savrulması ve hareket halinde iken devrilmesi yer alıyor.

müdahale ve soruşturma:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü F.A., ilk müdahalenin ardından Kadışehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer kazayla ilgili olarak bölgedeki güvenlik görüntülerini incelemeye aldı ve inceleme başlatıldı. Olayın kesin nedeni yapılacak soruşturmayla belirlenecek.

KADIŞEHRİ İLÇESİNDE DEVRİLEN MİKSER METRELERCE SÜRÜKLENDİ, SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.-

KADIŞEHRİ İLÇESİNDE DEVRİLEN MİKSER METRELERCE SÜRÜKLENDİ, SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.-

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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