Kadışehri'nde direksiyon hakimiyeti kaybolan mikser metrelerce sürüklendi

kaza anı ve görüntüler:

Yozgat'ın Kadışehri ilçesi Yankı Mahallesi'nde bir beton mikseri ana yoldan çıkarak devrildi ve metrelerce sürüklendi. Olayda sürücü yara aldı; kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre 66 ADG 110 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Görüntülerde aracın yol kenarına savrulması ve hareket halinde iken devrilmesi yer alıyor.

müdahale ve soruşturma:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü F.A., ilk müdahalenin ardından Kadışehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer kazayla ilgili olarak bölgedeki güvenlik görüntülerini incelemeye aldı ve inceleme başlatıldı. Olayın kesin nedeni yapılacak soruşturmayla belirlenecek.

KADIŞEHRİ İLÇESİNDE DEVRİLEN MİKSER METRELERCE SÜRÜKLENDİ, SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.-