Görev başındaki ekiple sohbet etti: Aydın Şehir Hastanesi başhekimi acil servis işleyişini inceledi

Aydın Şehir Hastanesi acil servisinde yerinde değerlendirme

Prof. Dr. Özlem Özbahçıvan, hastane yöneticileriyle birlikte Aydın Şehir Hastanesi Acil Servisini ziyaret ederek sunulan hizmetlerin işleyişini yerinde inceledi. Ziyarette nöbetçi hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarıyla bir araya gelindi ve sahada yürütülen uygulamalar gözlemlendi.

Acil servis birimleri incelendi:

Başhekim Özbahçıvan, triyaj, muayene ve müdahale alanları ile gözlem birimleri ve acil servisin bağlı olduğu diğer çalışma birimlerini tek tek gezdi. Süreçlerin akışı, hasta kabulünden tedaviye kadar olan koordinasyon ve ekip çalışması yerinde değerlendirildi.

Çalışanlara teşekkür ve hasta ziyaretleri:

Görev başındaki sağlık personeliyle sohbet eden Özbahçıvan, acil sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin bilgi aldı ve tüm ekibe özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ziyaret sırasında acil serviste tedavi gören hastalarla da görüşülerek geçmiş olsun dilekleri iletildi.

ŞEHİR HASTANESİ’NDEKİ ACİL SERVİS HİZMETLERİ YERİNDE DEĞERLENDİRİLDİ