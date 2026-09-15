Dolar 48,6349 +0,02%
Euro 56,1546 +0,03%
Bist 13.973,50 -1,84%
Altın Gram 6.746,67 -0,85%
EUR/USD 1,1541 -0,14%
Brent Petrol 102,14 +1,14%
--°

Görev başındaki ekiple sohbet etti: Aydın Şehir Hastanesi başhekimi acil servis işleyişini inceledi

Prof. Dr. Özlem Özbahçıvan, Aydın Şehir Hastanesi acil servisini yerinde inceleyip triyaj, muayene ve gözlem birimlerini değerlendirdi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Görev başındaki ekiple sohbet etti: Aydın Şehir Hastanesi başhekimi acil servis işleyişini inceledi

Aydın Şehir Hastanesi acil servisinde yerinde değerlendirme

Prof. Dr. Özlem Özbahçıvan, hastane yöneticileriyle birlikte Aydın Şehir Hastanesi Acil Servisini ziyaret ederek sunulan hizmetlerin işleyişini yerinde inceledi. Ziyarette nöbetçi hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarıyla bir araya gelindi ve sahada yürütülen uygulamalar gözlemlendi.

Acil servis birimleri incelendi:

Başhekim Özbahçıvan, triyaj, muayene ve müdahale alanları ile gözlem birimleri ve acil servisin bağlı olduğu diğer çalışma birimlerini tek tek gezdi. Süreçlerin akışı, hasta kabulünden tedaviye kadar olan koordinasyon ve ekip çalışması yerinde değerlendirildi.

Çalışanlara teşekkür ve hasta ziyaretleri:

Görev başındaki sağlık personeliyle sohbet eden Özbahçıvan, acil sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin bilgi aldı ve tüm ekibe özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ziyaret sırasında acil serviste tedavi gören hastalarla da görüşülerek geçmiş olsun dilekleri iletildi.

ŞEHİR HASTANESİ’NDEKİ ACİL SERVİS HİZMETLERİ YERİNDE DEĞERLENDİRİLDİ

ŞEHİR HASTANESİ’NDEKİ ACİL SERVİS HİZMETLERİ YERİNDE DEĞERLENDİRİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erfelek'te gebeliğe hazırlık: gebe okulu anne adaylarına rehber oldu
images

Çamlık'ta konforlu ulaşım için adım adım yenileme: Tamer Mandalinci sahada
images

Pendik'te gökyüzüne umut: uçurtmalar Gazze çocuklarına adandı
images

ADÜ'de hekimlere yönelik çocuk acil müdahale eğitimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akyaka'da kaymakam Demirtaş ilk ders zilini çaldı ve öğrencilere başarı diledi

Bozkır’da okulların çevresinde asayiş ve trafik denetimleri yoğunlaştı

Akyaka zeytinliğinde evlere yaklaşan ot yangını kontrol altına alındı

Niğde'de 60 yaş üstü için tazelenme üniversitesi dönemi başlıyor

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi